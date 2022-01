El titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señala que hay medios de comunicación que buscan “emboscar al presiente” Pedro Castillo para tergiversar sus declaraciones, pues su propósito no es el de informar a la población.

En declaraciones a TV Perú reconoció la falta de comunicación del Gobierno como uno de los principales errores de estos primeros meses de gestión.

“Errores se han cometido. ¿Quién no comete errores? Solo dios no comete errores. [¿Qué errores?] La falta de comunicación con ciertos medios de comunicación, pero son medios que no quieren informar, que no quieren llevar la noticia. Lo que quieren es una emboscada para atrapar al presidente, para desvirtuar cualquier palabra que diga”, refirió.

Declaraciones de Aníbal Torres, ministro de Justicia

Cabe indicar que hasta el momento el presidente Castillo Terrones no ha dado ninguna entrevista ni ha organizado una conferencia de prensa para informar a la población sobre su gestión.

En otro momento, el ministro Torres manifestó que hay sectores de “ultraderecha y derecha” que no aceptan los resultados electorales, y que buscan perpetrar un golpe de Estado mediante la vacancia del mandatario.

“Esos enfrentamiento no benefician al país, solo lo perjudican. Hay un sector de la población que es de la ultraderecha y de la derecha que no pueden superar que hayan perdido las elecciones y buscan el golpe de Estado mediante la vacancia. Por eso hemos presentado un proyecto para eliminar la vacancia por incapacidad moral. Ese proyecto está en el Congreso pero no ha sido abordado todavía”, dijo.

En diciembre del 2021, 76 congresistas votaron en contra de admitir la moción de vacancia contra Pedro Castillo. El recurso impulsado por Patricia Chirinos (Avanza País) obtuvo 46 votos a favor, se requería 52 para continuar con el proceso de destitución. Otros 4 parlamentarios se abstuvieron.