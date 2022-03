El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sostuvo que no comparte la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el hábeas corpus que plantea la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori y, de esa manera, se restituya el indulto humanitario que se le otorgó en el año 2017. Sin embargo, dijo que respeta la sentencia y cree que debe acatarse.

“El Tribunal Constitucional, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, ha fallado en contra del Perú, el ordenamiento jurídico y la Constitución. Pero eso no quiere decir que no se tenga que acatar la sentencia, la sentencia se tiene que acatar”, señaló el premier.

En esa línea, dijo que probablemente las familias afectadas por los delitos que cometió Fujimori recurran a un tribunal internacional y tengan éxito, como ya ha sucedido antes.

“Hay una opinión que la sentencia atenta contra los derechos fundamentales de las familias de Barrios Altos y La Cantuta. El señor Fujimori no ha pagado la indemnización, este señor ha cometido delitos de secuestros agravado (...) esperemos que el TC haga lo mismo con todos los presos que se encuentran en las cárceles y en la misma situación”, sostuvo.

