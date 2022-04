El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a arremeter contra la prensa y señaló que la realidad que muestra “es una ficción creada”. También la consideró “dañina” para la niñez y juventud en el país.

Durante una entrevista a José Flores Castañeda, un simpatizante del movimiento etnocacerista que pide la libertad de Antauro Humala y que se hace llamar ‘El etnopatriota’, aseguró que el Gobierno es “atacado permanentemente” por la prensa.

“Eso es al parecer, no es la realidad. La realidad que muestra la prensa no es, esa es una ficción. Es una realidad creada por la prensa. La realidad es otra”, expresó Torres Vásquez.

“Algo tenemos que hacer por supuesto con relación a eso, porque ya se están pasando, porque es una prensa que está dañando a la niñez, a la juventud, es una prensa que difama, engaña, desinforma. Y eso es dañino para la formación de nuestra niñez, juventud y para la formación de nuestros propios ciudadanos”, agregó.

De otro lado, el primer ministro reiteró que Antauro Humala no puede ser indultado y tampoco puede acogerse a la redención de pena para ser liberado. “Si nosotros violamos la ley para beneficiar a Antauro, tenemos una causal para la vacancia presidencial”, dijo.

Sin embargo, Torres aseveró que “de ninguna manera” el gobierno de Pedro Castillo ha dejado de lado a Antauro Humala, cuyos simpatizantes apoyaron al mandatario en la campaña electoral e incluso participaron como agentes de seguridad en actividades proselitistas.

“No ha sido olvidado, sino que por el ordenamiento jurídico que tenemos, no puede tener esos beneficios, no está sentenciado solamente por homicidio, sino por secuestro. Y en esos delitos no hay esos beneficios que usted menciona”, sentenció.