El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuestionó el oficio que le remitió el titular del Congreso, José Williams (Avanza País), donde le indica que el planteamiento de cuestión de confianza, por un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aún no ha sido debatido, “no resulta atendible”.

Durante una actividad oficial que se realizó en Palacio de Gobierno, el primer ministro aclaró que en la comunicación que hicieron llegar al Parlamento les informaron que la cuestión de confianza aún no había sido planteada.

“Acabo de recibir una notificación del Congreso de la República que establece que tal pedido es inadmisible. Nosotros hemos presentado una comunicación al Congreso diciéndole que vamos a concurrir a plantear la cuestión de confianza, la cuestión de confianza no está planteada. Todavía no hay cuestión de confianza, pero el Congreso ya declaró inadmisible una cuestión de confianza que no existe”, manifestó.

En esa línea, Torres Vásquez arremetió contra Williams Zapata por un supuesto desconocimiento de la materia en discusión, por lo que aseguró que existe una “dictadura de la ignorancia”.

“Si bien es cierto, el señor presidente del Congreso puede no conocer esta materia, pero para esto contratan asesores y cómo todas estas personas pueden hacer esa barbaridad, pero el Perú está sujeto a eso a la dictadura (…) a la dictadura de la ignorancia de los que ocupan los más altos cargos y que se consideran los más capaces”, sostuvo.

“Si el Congreso considera que la cuestión de confianza es de exclusividad del Congreso eso sí sería una atrocidad mayúscula, porque la Constitución le señala al Ejecutivo esa facultad de plantear cuestión de confianza. La Constitución no le va a señalar al Congreso de la República para que plantee cuestión de confianza a sí mismo”, agregó.