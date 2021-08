Antauro Humala, quien está cumpliendo 19 años de cárcel por los crímenes cometidos en el “Andahuaylazo”, envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la cual fue entregada a través de su abogada, Carmen Huidobro.

Esta información fue confirmada por el hijo de la esposa de Humala Tasso, Ricardo Repetto, quien aseguró que el objetivo de la misiva es solo felicitar a Bellido Ugarte por su designación.

“Es dirigida al premier [...] Felicitándolo por su designación. Ese tema, nada más. [¿Insiste en el indulto de Antauro Humala?] No es que insistamos en el indulto. Nosotros no lo propusimos al profesor (Pedro) Castillo para apoyarlo, nació de él”, señaló Repetto a Canal N.

Ricardo Repetto aseguró que la carta de Antauro Humala es una felicitación a Guido Bellido. (Canal N)

El hijastro de Antauro Humala negó que el preso haya sostenido alguna comunicación con el presidente electo, Pedro Castillo, y dijo esperar que la comunicación enviada por escrito llegue a las manos del primer ministro, Guido Bellido.

Carmen Huidobro, abogada de Humala, también descartó que se haya presentado algún pedido de indulto y señaló que esto todavía está siendo evaluado por la defensa legal.

“[¿Su visita tiene que ver con el indulto?] No. Eso se pide al Ministerio de Justicia. No he venido por eso. Es otra gestión, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la libertad del mayor Antauro. En el caso que el mayor pida una libertad, se les va a hacer llegar el documento”, respondió ante la prensa.





Cuestionan a Aníbal Torres

Ricardo Repetto, además de explicar el motivo de la carta enviada a Guido Bellido, criticó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien esta mañana descartó que se pueda otorgar un indulto a favor de Antauro Humala.

“Lo que ha caído mal son las palabras del ministro de Justicia, incluso condicionando al mismo presidente. Eso es lo que ha caído pésimo. Ve imposible un indulto (y no lo es), porque el presidente tiene todas las facultades para poder hacerlo”, indicó.

Antauro Humala entregó una carta a Guido Bellido a través de Ricardo Repetto y Carmen Huidobro. (Foto: GEC)

El familiar de Antauro Humala señaló, en esa línea, que “no sería muy bueno” que el gobierno de Pedro Castillo se pelee “con sus aliados”, tras asegurar que la militancia etnocacerista apoyó en la campaña presidencial a Perú Libre.

En una entrevista a Exitosa, Aníbal Torres dijo que es “imposible” un indulto a favor de Antauro Humala.

“Es imposible, no hay nada de eso [Pero fue una propuesta de Pedro Castillo] Habrá sido una propuesta, no me explico sobre eso, pero no hay absolutamente nada de eso que yo conozca en este momento. Yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia, de crimen. Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y tiene que asumir todas las consecuencias de la ley”, señaló el titular del ministerio.