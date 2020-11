El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre la situación del procurador general del Estado, Daniel Soria.

“No se ha tomado ninguna decisión sobre el particular hasta el momento. Pero habrá que tomarla, sí”, señaló en diálogo con TV Perú.

El procurador Soria afirmó que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia. En su reemplazo, ingresaría Katherine Ampuero.

Soria es el encargado de la estrategia del Estado sobre la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la figura de la vacancia presidencial. Es decir, la interpretación sobre la “incapacidad moral permanente”.

Al preguntarle si adoptarían una nueva estrategia o si revisarían la demanda presentada por el gobierno de Martín Vizcarra, el primer ministro indicó que lo evaluarán.

“Vamos a estudiarlo, no puedo adelantar opinión, salvo la del abogado, porque no he estudiado la demanda ni la contestación”, apuntó.