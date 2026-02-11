Este miércoles 11 de febrero, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana informó que su bancara se sumará a la convocatoria a un pleno extraordinario para debatir y votar una eventual moción de censura contra el presidente del Congreso, José Jerí.

“Esta decisión ha sido luego de un análisis y un debate amplio de las conductas que han sido hechas públicamente y que conciernen en algunos casos al presidente de la República”, declaró a la prensa.

“La bancada de APP ha tomado esta decisión de manera principista y cree necesario que estos hechos ameritan que sean debatidos amplia y públicamente en el Congreso de la República por ser de interés de todo el país y luego de ese debate objetivo, se tome la decisión que más convengan a los intereses nacionales”, agregó.

— Canal N (@canalN_) February 11, 2026

Además, los integrantes de dicho grupo parlamentario afirmaron que, luego de una reunión y una ardua evaluación decidieron firmar el pedido para convocar al Pleno.

“Decisión asumida luego de evaluar los hechos y conductas que involucran a quien ejerce la más alta magistratura del país, que son de conocimiento público y que requieren ser debatidos ampliamente para tomar las mejores decisiones en bien del Perú”, indican en su comunicado.

Días atrás, la bancada de Alianza para el Progreso emitió un comunicado solicitando la renuncia de Jerí, tras los recientes escándalos de su gestión, incluyendo la contratación de mujeres que ingresaron a su despacho y las reuniones clandestinas con empresarios chinos.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como acto de responsabilidad y moral frente al país”, se lee en el pronunciamiento publicado en sus redes sociales.