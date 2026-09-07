El general Óscar Arriola señaló que su renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) responde a una “decisión personal que pasa por la mirada de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

Tras su salida, afirmó en Punto Final que se encuentra “con mi consciencia tranquila, de haberme esforzado y rogando para que esto mejore (…) y sin guardar absolutamente nada negativo”.

Ante la ola de criminalidad que afecta actualmente al país, sostuvo que en la PNP han “salido airosos” y recordó que la institución ha logrado afrontar “crisis como estas” en anteriores ocasiones. “He vivido el terrorismo en primera línea”, agregó.

Además, Arriola dijo que las cinco personas capturadas en Trujillo participaron de “manera directa” en el secuestro de un empresario minero y en el cuádruple asesinato de sus acompañantes, reafirmó Arriola. Según precisó, los detenidos “han estado en el espacio donde se produjeron los hechos”.

Tras la detención de estas personas, también se encontraron comunicaciones entre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Pulpo’, y quienes ejecutaron el delito, comentó Arriola. “Hay muchos elementos de convicción que el Ministerio Público viene manejando”, manifestó.

El actual jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López Mendoza, quien asumirá como próximo comandante general de la Policía, aseguró que la institución logrará brindar tranquilidad a la población “en algún momento”.

Por otro lado, López Mendoza consideró que no se puede “hablar de apresuramientos” en las detenciones relacionadas con el secuestro en Trujillo. Afirmó que, bajo su perspectiva, los procedimientos ejecutados por la Policía durante este caso han sido “los más acertados”.

“Cuando un hecho de esta magnitud ocurre las cosas que hace la policía deben ser celeres, rápidas”, aseguró.