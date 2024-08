El congresista Arturo Alegría, vocero del partido Fuerza Popular, se refirió hoy en una entrevista para Canal N respecto al juicio por el caso Cócteles. El legislador naranja criticó la actuación del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, debido a que su discurso es más político que judicial.

“Para nosotros es sorprendente que todavía este señor siga argumentando que tiene un juicio cuando evidentemente es un caso político. Nosotros nunca hemos negado, como partido político, que esto debe seguir un procedimiento; sin embargo, lo que ha hecho el fiscal es activismo político, agarrando como argumento a un partido político y una lideresa. Eso no se puede permitirse desde un Estado donde todos los peruanos tenemos el derecho a ser juzgados”, sostuvo.

Para el parlamentario, hasta el momento, el fiscal José Domingo Pérez no ha podido mostrar las pruebas de las acusaciones en contra de Keiko Fujimori y demás imputados.

“Se ha dado que 13 veces se devolvió el expediente al fiscal, porque no supo compilar las pruebas suficientes. Es un proceso que tiene argumentos políticos, más no jurídicos. Quienes hemos escuchado a este señor que funge como fiscal, pero hace política; argumentando hechos políticos y no jurídicos”, expresó.





Denuncia persecución

Como se sabe, Keiko Fujimori denunció la existencia de una “persecución política” en su contra en las investigaciones del caso Cócteles.

“Lo que hay es una persecución política y un circo por parte de un fiscal obsesionado conmigo y Fuerza Popular”, expresó a la prensa hace un par de semanas.

Fujimori reiteró su inocencia, negando cualquier vinculación con el lavado de activos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016

“¿Dónde está el lavado de activos? Todos los abogados plantean esta pregunta. A lo largo de estas audiencias, podrán comprobar que no existe lavado de activos”, enfatizó en ese entonces.





