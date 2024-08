El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, fue consultado respecto a los proyectos de ley que tendrá que evaluar su comisión, como por ejemplo la norma para que sentenciados por delitos graves no puedan ser candidatos. Esta impediría que Antauro Humala pueda postular en las elecciones presidenciales.

En entrevista para Perú21, el legislador naranja cuestionó a la población que, en el hipotético caso Humala sea candidato a la presidencia, vote por él. “Una cosa que sí me interesaría señalar es que hay un interés de algunos o de muchos de aprobar un dispositivo legal para impedir que un criminal o un asesino de policías, un hombre que se rebeló contra la democracia, pueda candidatear. Lo que tenemos que preguntarnos es en qué país estamos en que algunos ciudadanos son capaces de votar por un asesino, un criminal que mató a cuatro policías, y que, además, se rebeló contra la democracia y que pretende destruir la democracia. Lo dice todos los días. ¿En qué país estamos que hay gente que puede votar por un sujeto de la catadura de este individuo Antauro Humala? Eso es lo que tenemos que preguntarnos los que estamos en la política y los que discutimos sobre este tema”, expresó.

Así también, explicó que el proyecto para que sentenciados por delitos graves no puedan ser candidatos fue rechazado en la legislatura pasada. “Lo de Antauro, mira, se discutió en la legislatura pasada. Y ahí se demostró que la congresista Martha Moyano, quien fue la presidenta anterior de la Comisión de Constitución, tenía razón; no había votos para hacer cambios constitucionales sobre ese tema. Mucho la habían criticado a ella, pero, al final, se demostró en la realidad que no había consenso. Se puso a votación y no se pudo aprobar la propuesta. Incluso Moyano aceptó algunas modificaciones que se introdujeron y tampoco se logró aprobar la propuesta”, recordó.

Cabe recordar que, el congresista Luis Cordero Jon Tay presentó ante el Congreso un proyecto de ley que permitiría a personas condenadas por corrupción postular a la Presidencia de la República. Una norma que, de ser aprobada, beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori. Al respecto, Rospigliosi opinó: “Así es. Hay propuestas en ese sentido que supongo que no van a prosperar. Pero nos da una idea de en qué situación estamos”.

En otro momento, se le consultó respecto a la criticada ley de lesa humanidad, que se opone al consenso internacional de que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

“La ley de lesa humanidad que presentamos con el congresista José Cueto lo que pretende es restaurar la legalidad y reparar una injusticia. Porque, como han dicho muchos abogados y especialistas, es increíble que en el Perú se necesite una ley que diga que hay que cumplir la ley y la Constitución. Porque en la Constitución, el Código Penal y en todas las normas está claramente especificado que las leyes no son retroactivas. Sin embargo, por razones políticas, se ha venido utilizando un criterio que recién está vigente en el Perú desde 2002 y 2003 de manera retroactiva y con una finalidad específica: perseguir a los policías y militares que derrotaron al terrorismo y salvaron al Perú de la barbarie”, dijo.





