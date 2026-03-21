El Jurado Nacional de Elecciones confirmó el formato del debate presidencial 2026, un encuentro sin precedentes en la historia electoral del país que reunirá a 35 candidatos en seis fechas distintas. La sede elegida es el Centro de Convenciones de Lima, donde los postulantes expondrán sus propuestas ante la ciudadanía en una dinámica organizada en dos jornadas consecutivas.

La primera jornada se extenderá durante tres días consecutivos, con sesiones programadas para el 23, 24 y 25 de marzo. La segunda jornada completará el ciclo el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, cerrando así un proceso que abarcará casi dos semanas de presentaciones.

Cada una de las seis fechas contará con la participación de 12 postulantes, agrupados mediante un sorteo público realizado con anticipación. Esta distribución busca garantizar condiciones equitativas para todos los participantes y evitar favoritismos en la conformación de los grupos.

Organización de candidatos

La estructura de cada sesión contempla cuatro bloques temáticos diseñados para abordar los principales ejes del desarrollo nacional. Entre los temas incluidos figuran educación, innovación y tecnología, empleo, desarrollo y emprendimiento, una pregunta ciudadana y un mensaje final de cada candidato.

Uno de los encuentros que genera mayor expectativa es el programado para el martes 31 de marzo, por la confluencia de figuras de alto perfil político. En esa fecha coincidirán en el escenario Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; y Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente.

El debate se desarrollará en el marco de un proceso electoral marcado por una inusual fragmentación de la oferta política. La participación de 35 candidatos convierte a esta edición en la más numerosa de la historia reciente del país, lo que llevó al JNE a diseñar un formato especial para garantizar la exposición ordenada de todas las propuestas.