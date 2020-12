Un aspirante a colaborador eficaz reveló a la Fiscalía de Tacna que Luis Cerrato, exalcalde de Ilabaya, pagó un soborno de dos millones de soles al congresista Edgar Alarcón cuando era contralor general de la República.

El propósito de esa entrega fue evitar cualquier auditoría de parte de la Contraloría de esa región contra la gestión de dicho exburgomaestre, según el fiscal anticorrupción Ludwing Flores.

Correo accedió al documento fiscal en el que el postulante a colaborador eficaz, de clave No. 18-2020, ratifica esta versión en el marco de la pesquisa sobre “Los temerarios de Ilabaya”.

“Luis Cerrato siempre se mostró despreocupado porque indicaba que tenía comunicación directa con el entonces contralor. Asimismo, manifestó a David José Sánchez, quien era su amigo, que para esta protección pagó la suma 2 millones de soles”, dijo el aspirante.

Agregó que este hecho guarda relación con el nulo pronunciamiento de la Contraloría sobre las irregularidades del municipio de Ilabaya a pesar de que -en 2016- incautaron documentos relacionados a actos de corrupción.

De otro lado, el fiscal Flores sostuvo que el aspirante escuchó del propio Cerrato que “con la Contraloría ya estaba todo arreglado”.

Agregó que todo lo actuado será entregado a la Fiscalía de la Nación.

POSTURA. Al respecto, Alarcón señaló, vía twitter, que era previsible que ante la inminente aprobación del caso “Swing”, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras.

“Raro que justo hoy se presente colaborador eficaz en un caso que involucra a la familia Vizcarra para decir que ‘escuchó que le dijeron’ que me dieron una coima como Contralor (...) Seguramente, saldrán más mentiras para atacarme pero no nos detendrán. Nosotros sí tenemos pruebas y no solo dichos”.

VERSIÓN Alarcón señaló que seguramente “saldrán más mentiras”.