Durante el cuarto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, los candidatos Ronald Atencio (Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) participaron en el bloque temático Educación, Innovación y Tecnología.

El intercambio se desarrolló bajo el formato de exposición inicial y posterior bolsa de tiempo, en la que los postulantes ampliaron propuestas dirigidas a mejorar la educación, fortalecer la innovación tecnológica y promover la formación laboral juvenil.

Atencio plantea financiamiento educativo mediante impuestos a grandes fortunas

El candidato Ronald Atencio, de la alianza Venceremos, inició su intervención señalando desigualdades económicas y su impacto en el financiamiento del sistema educativo.

“Amado pueblo peruano, vivimos en un país de desigualdades. Los ricos se llevan tu trabajo bajo, se llevan tu esfuerzo”.

Durante su exposición, sostuvo que el fortalecimiento educativo requiere mayores recursos económicos provenientes de grandes contribuyentes.

“Vamos a aplicar impuestos a las grandes riquezas y a las grandes fortunas porque para educación, innovación, se requiere dinero, señores”.

En la fase de intercambio, insistió en que el financiamiento educativo es clave para mejorar la innovación.

“No se innova con la barriga vacía. No se innova con sueldos precarios. No se innova con salarios miserables”.

También señaló que la falta de culminación escolar afecta a millones de ciudadanos.

“8 millones de personas que no han terminaba la secundaria. Es lo que quiere el neoliberalismo”.

Jaico propone formación técnica desde secundaria y reforma del sistema científico

El candidato Carlos Jaico, de Perú Moderno, centró su participación en el vínculo entre educación y empleo juvenil.

Durante su intervención propuso implementar formación técnica desde la etapa escolar.

“Para eliminar el desempleo juvenil de 11% debemos conectar la educación con el empleo”.

Asimismo, planteó un modelo educativo que permita a los estudiantes obtener doble certificación.

“Implementaremos la formación técnica en la cual todos nuestros jóvenes del tercero al quinto de secundaria puedan ya tener esa formación necesaria”.

En materia de innovación tecnológica, propuso fortalecer la institucionalidad científica.

“Importante acá es reformar el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación CONCYTEC y elevarla al nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología”.

Además, destacó la importancia de fortalecer la capacitación docente.

“Si elevamos el nivel de nuestros maestros, elevamos también el nivel de nuestros alumnos”.

Paz de la Barra plantea bonos para innovación y descentralización educativa

El candidato Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, propuso incentivos económicos para impulsar proyectos tecnológicos y científicos en jóvenes.

Durante su intervención anunció un programa de financiamiento directo.

“Desde los 18 hasta los 45 años, el estado, como socio del estratégico, va a dar un bono de hasta 50 000 soles en temas de ciencia, tecnología e innovación”.

Indicó que el programa incluiría asistencia técnica estatal.

“Vamos a darle el acompañamiento técnico justamente para qué, para que el Perú despegue, tenga desarrollo y tenga progreso”.

Asimismo, planteó descentralizar el sistema educativo y tecnológico.

“Es importantísimo los centros o los laboratorios de innovación y además, los centros de incubadora de proyectos”.

También señaló la importancia de ampliar becas y acceso a universidades públicas.

“Gran sistema masivo de becas. Y además, el ingreso libre a todas las universidades públicas”.