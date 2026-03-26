El tercer día del debate presidencial se inició con el bloque temático sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, en el que participaron los candidatos Ronald Atencio, de la alianza Venceremos; Paul Jaimes, de Progresemos; y Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú.

Durante esta primera terna, los postulantes presentaron propuestas vinculadas a sanciones penales, control territorial y fortalecimiento de la seguridad pública, además de intercambiar posiciones sobre el uso de la pena de muerte y la presencia del Estado en zonas afectadas por el crimen organizado.

Atencio critica sistema político y propone comando especial contra criminalidad

El candidato Ronald Atencio inició su intervención señalando que la inseguridad responde a un sistema que, según indicó, permite la expansión de organizaciones criminales.

“Tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país”, afirmó durante su exposición inicial.

Durante el intercambio, sostuvo que su propuesta contempla la creación de un grupo especializado para enfrentar a bandas delictivas.

“Vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, el sicariato y la extorsión que estará conformado por los 500 mejores policías”, indicó.

Asimismo, planteó acciones contra organizaciones criminales en zonas específicas del país.

“Vamos a dar el plazo de 6 meses como máximo… para que traigan la cabeza de los Quispe Palomino”, señaló al referirse a operaciones en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Jaimes plantea pena de muerte y retiro de la Corte Interamericana

El candidato Paul Jaimes centró su propuesta en la aplicación de sanciones severas contra delitos graves.

“Entendí que estos delincuentes ya no merecen vivir, que llegó el momento de aplicar la pena de muerte”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, señaló que su eventual gobierno impulsaría la salida del país de la jurisdicción internacional para permitir la aplicación de esta sanción.

“Vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad”, indicó.

En el intercambio posterior, mencionó la necesidad de intervenir territorios dominados por el crimen.

“Toda zona tomada por el crimen organizado va a ser tomada por el Estado con todo, policía, fuerzas armadas…”, sostuvo al explicar su estrategia de control territorial.

Ortiz propone control territorial y entrega obligatoria de armas

El candidato Antonio Ortiz centró su propuesta en el fortalecimiento del control estatal y el uso de tecnología para combatir la delincuencia.

“Mi gobierno aplicará control total del territorio. Policía y Fuerzas Armadas en zonas críticas”, expresó durante su exposición inicial.

Además, anunció medidas relacionadas con el control del armamento ilegal.

“Haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a las 72 horas”, afirmó.

También sostuvo que se debe fortalecer el respaldo institucional a las fuerzas del orden.

“Protegeremos al policía para que nos defienda”, señaló al referirse a la necesidad de brindar seguridad jurídica a los agentes policiales.

Intercambio incluye debate sobre derechos humanos y reformas policiales

Durante el intercambio de ideas, los candidatos abordaron la relación entre seguridad y respeto a derechos fundamentales.

Ronald Atencio señaló que su agrupación mantendría el respeto a compromisos internacionales.

“Nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, afirmó.

En tanto, Antonio Ortiz sostuvo que decisiones como la aplicación de la pena de muerte deberían someterse a consulta ciudadana.

“Tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida”, indicó al referirse a eventuales cambios en la legislación penal.