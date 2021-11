Ayer fue un pésimo día para el cuestionado ministro de Defensa, Wálter Ayala. Convertido en el último gran problema del presidente Pedro Castillo, al titular del Mindef se le avizora un panorama complicado en lo político y judicial.

En principio, el Congreso aprobó interpelarlo. La iniciativa impulsada por Jorge Montoya (Renovación Popular) fue respaldada por 77 legisladores, rechazada por 34 y tuvo 2 abstenciones. Solo el partido oficialista Perú Libre votó en contra.

La Presidencia del Congreso programó su citación al pleno del martes 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Ese día, Ayala tendrá que responder las siete preguntas sobre el escandaloso caso de la presunta manipulación en los ascensos en las Fuerzas Armadas y la destitución de los comandantes generales de la FAP, Jorge Chaparro, y del Ejército, José Vizcarra.

En el cuestionario de preguntas se le pide al titular de Defensa aclarar si participó en las reuniones en las que se pidió los ascensos irregulares a oficiales de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se le solicita que conteste si conocía sobre la presión que ejercía Bruno Pacheco, secretario general de Palacio de Gobierno, sobre las instituciones castrenses. Además, se le consulta si considera que los cambios promueven el normal desarrollo de las FF.AA.

“¿Cómo explica el cambio en los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea a escasos meses de que estos hayan asumido cargos?”, señala otra interrogante de la moción (ver infografía).

¿Se viene la Censura?

Tras la sesión del martes, todo indica que las bancadas tienen los votos necesarios para censurar a Ayala.

Fuerza Popular (24), Alianza Para el Progreso (15), Renovación Popular (10), Avanza País (10) y Somos Perú-Partido Morado (9) han mostrado su postura crítica a la continuidad del ministro.

Fuentes al interior de Acción Popular (15) indicaron a Correo que apoyarán a la censura, aunque esperan “no llegar a eso” y están a la expectativa de que el presidente Pedro Castillo “tome las acciones pertinentes” para retirarlo del cargo.

El líder de Alianza para -el Progreso (APP), César Acuña, señaló que su bancada va a apoyar primero la interpelación y luego la censura de Ayala.

En RPP, le pidió públicamente a Castillo que no por una persona sacrifique su Gabinete, y no por una persona sacrifique al país. “Hoy más que nunca necesitamos a un presidente que tome decisiones y piense en el país. Que no defienda a personas, que defienda a nuestro país”, expresó.

Un día antes, Montoya había indicado que “si el Presidente no lo saca (a Ayala), lo sacaremos nosotros”.

Ayer, el vocero de Renovación Popular dijo que Ayala está preparando una defensa sobre la base de argumentos falsos. “Las causales para vacar al ministro son innumerables, más de cinco, él está inventando cosas”, expresó a la prensa.

Así las cosas, las bancadas a favor de la censura suman 83 votos, número más que suficiente para las 66 adhesiones que, según el artículo 86 del reglamento del Congreso, se requieren para destituir a un ministro.

Investigación

Asimismo, ayer, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra Ayala, Pacheco y aquellos que resulten responsables de las presuntas presiones del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para influir en el proceso de ascensos de oficiales.

La Fiscalía -mediante un comunicado- detalló que las pesquisas serán por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, los cuales -señaló- son infracciones previstas y sancionadas por el Códgio Penal.

El comunicado indica que la titular del Ministerio Público tomó esa decisión después de realizar un riguroso análisis de todas las acusaciones formuladas por los exaltos oficiales, así como de Walter Ayala, sobre los ascensos.

“El Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal y la Fiscalía de la Nación está facultada para realizar investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional y que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución”, sostuvo la entidad.

Asimismo, precisó que Pacheco (que no tiene rango de alto funcionario) fue incluido en las indagaciones teniendo en cuenta “el principio de la unidad de la investigación, en concordancia con los principios de economía y celeridad procesal.

Sobre este punto, la institución se amparó al artículo 65.4 del Código Procesal Penal, el cual faculta a la Fiscalía a establecer la estrategia más adecuada para el caso en cuestión.

OTROS CASOS

Además de los cuestionamientos sobre los ascensos en las FF.AA., el pasado de Ayala está lleno de “perlas”, sobre todo cuando desempeñó funciones en la Policía Nacional. Fue destituido en el 2000 después de un proceso disciplinario que llegó hasta el Tribunal Constitucional tras haber negado conocer a una persona que tenía una orden de captura por vender bienes de origen ilegal.

El hecho mereció una sanción -según un informe de El Comercio- de seis días de arresto de rigor al determinarse que incurrió en una falta grave contra la moral policial. Luego de ser separado de la PNP, solicitó al Poder Judicial su reincorporación, pero fue rechazado.