La congresista Karol Paredes adelantó que la bancada de Acción Popular apoyará la censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví. Resaltó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería aprovechar la oportunidad para designar a más mujeres en el Gabinete Ministerial.

“Definitivamente sí (Acción Popular apoyará censura contra Iber Maraví). No podemos caer en contradicciones, si bien es cierto ya de alguna manera lo hemos expresado, pero ahora tenemos que dar la formalidad del caso y nosotros lo definiremos mañana en la reunión de bancada. Todos estamos con el tema de la censura”, expresó Paredes en diálogo con RPP.

Para la también titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, el Gobierno no debería hacer una “camisa de fuerza” a fin de mantener a Maraví en el cargo y acentuó que el país requiere un plan nacional y no uno político.

“La posición nuestra como bancada, ya lo dijo el vocero, estamos pidiendo que se ponga a un costado justamente para concertar no solamente al país sino al gabinete y así nos evitamos este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que pensar primero en el país y no en personas, tenemos que pensar en los 33 millones de peruanos que tenemos y no estar pensando en hacer “camisa de fuerza” por una persona. Yo creo que si no tenemos claro nuestra función, nuestra responsabilidad frente a esos retos y necesidades el país quiere decir que no tenemos un norte porque si vamos a estar respondiendo a un plan político y no a un plan nacional (...) no tenemos algo que nos avizore buenas medidas para la población”, aseveró.

No obstante, la representante de San Martín reiteró que “lo ideal” sería que el jefe de Estado actúe antes de la censura del Congreso y retire del despacho del MTPE a Maraví Olarte.

“Si fuera el presidente diría que no puedo estar perjudicando a mi gestión por una persona y debe tomar esto como una oportunidad para incorporar a mujeres al gabinete. Le está dando la oportunidad para hacer los cambios que se requiere. (Ministerio de) Trabajo es uno de los sectores más afectados en términos de empleos y lo más afectados son los pobres y mujeres”, sostuvo la parlamentaria.

El jueves 30 de setiembre, Iber Maraví se presentó ante el Pleno del Parlamento para responder un pliego interpelatorio compuesto por siete interrogantes a fin de esclarecer su presunta vinculación a atentados terroristas ocurridos entre 1980 y 1981 en Ayacucho.

Tras una jornada de más de ocho horas, los argumentos del ministro de Trabajo no convencieron a gran parte de la representación nacional y desde la bancada de Renovación Popular impulsaron una moción de censura que cuenta con el respaldo de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú-Partido Morado.

Desde el Ejecutivo no hay señales que vayan a retirar del gabinete a Iber Maraví. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, calificó de “sólidos” los argumentos del ministro ante el Parlamento.

“El país ha escuchado a Iber Maraví. No hay argumentos sólidos para poder censurar, lo que hay es intereses revanchismo político contra este Gobierno y como hemos visto, esta moción que ha firmado está claramente orientada no al ministro Maraví, sino hacia el presidente de la República”, sostuvo para la prensa.

