Betssy Chávez Chino, congresista y expresidenta del último Consejo de Ministros del golpista Pedro Castillo, aseguró que no tiene planeado fugar del país. Esto luego que conociera que habría pedido, el pasado 9 de noviembre, que se retire al personal asignado a su seguridad personal, tal y como reveló el Ministerio del Interior.

En breves declaraciones a la prensa a la salida de su vivienda, en el distrito limeño de Magdalena, Chávez Chino dijo que no está acudiendo al Parlamento debido a que solicitó una licencia por enfermedad, pero no especificó la dolencia que padecía.

“No, me estoy yendo al ministerio. Estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor”, respondió cuando la prensa, apostada cerca de su vivienda, le preguntó si tenía planeado fugar del país.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Chavez Chino negó que haya solicitado el retiro de su seguridad.

“El ministro del Interior ha tenido la tremenda ligereza al decir que yo he prescindido de mi seguridad, cuando esto es falso”, aseguró a Latina y luego publicó el video en sus redes sociales.

“Que demuestre con qué documento he decidido prescindir [...] He estado con mi seguridad en la Clínica Internacional y enviamos a Oficialía Mayor, cuando estamos en otra diligencia, en mi caso fue por un tema de salud y (mi seguridad) me acompañó durante la mañana”, precisó.

Durante la interpelación de la que fue objeto, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que Chávez Chino había solicitado el retiro de su seguridad.

Procedimiento.

Como se recuerda, a inicios de semana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio luz verde para que la expremier, junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, sea acusada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, por el fallido golpe de Estado que anunció el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022.

Luego que la SAC aprobara la acusación constitucional, el informe deberá ser debatido y ratificado por la Comisión Permanente y, posteriormente, por el Pleno del Congreso. De recibir el visto bueno en ambas instancias, el expediente será trasladado a la Fiscalía de la Nación.

Alerta migratoria.

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta migratoria en contra de la expremier Betssy Chávez y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta.

Esto luego que la parlamentaria Patricia Chirinos solicitara a Migraciones que emita una alerta contra los exministros investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras la aprobación del informe final de la SAC. La parlamentaria formuló el mismo pedido para el expresidente del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

Ante esta situación, Chávez Chino aseguró que no tiene nada que responder sobre esta alerta migratoria y reafirmó que “no fugará del país”.

Más noticias