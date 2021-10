La congresista Betssy Chávez (Perú Libre) criticó la postura de algunos de sus colegas de la bancada oficialista respecto al respaldo que le dan al partido político encabezado por Vladimir Cerrón en desmedro de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Así como hay una derecha bruta y achorada, tenemos una izquierda bruta y achorada. Ser de izquierda no te hace el mejor ser humano y ser de derecha menos también. Estamos en una situación equiparada, pero sí es cierto que hay una oportunidad histórica que tiene la izquierda para poder gobernar al país y lograr el cambio social del país que tanto hemos anhelado”, expresó Chávez en diálogo con Exitosa.

Asimismo, la legisladora detalló que existe mucha “sensibilidad” en el interior de Perú Libre hacia las críticas. Agregó que hay un sector de la bancada parlamentaria que se inclina hacia el beneficio del partido antes que del gobierno nacional.

“El tema acá es de mucha sensibilidad. Uno no puede decir nada porque al momento el otro sale y se ofende. Imagínate que con todo lo que me dicen a mí, de populista u otras cosas. Yo solamente digo que tenemos que respaldar al gobierno del profesor Pedro Castillo, tenemos que otorgarle gobernabilidad, vamos por una Constituyente, vamos por una renegociación de gas de manera responsable, eso es lo que nos corresponde, pero me dicen “estás en contra del partido” y les digo porqué. (Me responden) “Porque prefieres al profesor Pedro Castillo antes que al partido”. Yo creo que los 30 millones de peruanos estamos por encima del partido y tenemos que trabajar por el bienestar de todos los peruanos”, aseveró la parlamentaria.

“Este gobierno de izquierda nos puede permitir demostrar a toda la población que sí es posible hacer reformas económicas y generar todos los cambios para que podamos tener una constituyente”, aseveró.

Un informe de El Comercio reveló que parte de la bancada de Perú Libre se opone a Betssy Chávez por presentar una postura diferente al resto del grupo. La conversación se realizó mediante WhatsApp el 15 de setiembre donde comparten diversas notas periodísticas en los cuales se menciona cómo Chávez mantiene una posición discrepante.

“Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, ¡renuncio!”, advirtió la congresista Kelly Portalatino.

Ante ello, Betssy Chávez restó importancia a los ataque y resaltó que las “discrepancias son parte” del quehacer político.

“No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, afirmó Chávez en diálogo con la prensa.

