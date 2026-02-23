Antes de asumir como encargado de la presidencia de la República, José María Balcázar Zelada, fue un congresista que destacó por polémicas y por su respaldo al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, también es un padre de la patria que se caracteriza por no fijar postura y ausentarse cuando se trata de sancionar a sus colegas.

De acuerdo con información revisada por Correo, Balcázar Zelada de Perú Libre (PL) votó en abstención en dos informes finales que proponían la suspensión de dos congresistas, además, estuvo ausente cuando se votaron otros dos informes que proponían la suspensión de dos “mochasueldos”.

Balcázar no estuvo presente en el Pleno cuando se trataron temas importantes.

VOTOS

El primer caso que llama la atención ocurrió el 5 de diciembre de 2023, fecha en que el Pleno del Congreso debía votar un informe final que proponía la suspensión de la congresista María Cordero Jon Tay, acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores.

El Parlamento acordó suspenderla mientras la Fiscalía investigaba el caso. Fueron 82 congresistas los que votaron a favor, uno en contra y 12 abstenciones, en este último grupo estuvo Balcázar.

Es decir, no votó ni a favor o en contra de la sanción, sino que se abstuvo como si tuviera algún conflicto de intereses con la excongresista de Fuerza Popular.

El escenario se repitió el 18 de setiembre de 2024, fecha en que el Pleno del Congreso votó el caso contra Juan Carlos Lizarzaburu, quien había emitido frases sexistas contra su colega de bancada Patricia Juárez.

Si bien el informe de la Comisión de Ética proponía suspender al legislador por 120 días, se planteó una cuestión previa para reducir la sanción a solo 30 días.

Durante la sesión, Balcázar también votó en abstención.

Balcázar votó en abstención en el caso contra María Cordero Jon Tay (Foto: Congreso).

AUSENTE

Otro dato que caracteriza a Balcázar es su ausencia en las sesiones donde se abordan temas importantes.

Si bien estuvo presente cuando se votó el caso contra Lizarzaburu, no pasó lo mismo cuando el Pleno del Congreso votó por el informe final que proponía suspender por 30 días al congresista Jorge Flores (APP), denunciado por un caso del recorte de sueldos a sus trabajadores.

Los informes del Congreso dan cuenta que la votación sucedió a las 5:34 p.m. Y si bien Balcázar estuvo más temprano para otras votaciones, el tablero lo marcó como ausente cuando se vio es caso.

Tampoco estuvo presente de ese mismo día cuando se votó el informe final que proponía suspender por 30 días a Katy Ugarte (Juntos por el Perú) por un caso de “mochasueldos”.

Mientras que cuando el Congreso votó la vacancia contra Pedro Castillo por el golpe de Estado, Balcázar estuvo ausente.