La presidenta Dina Boluarte se exhibió ayer en inusual compañía de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en Palacio de Gobierno.

Esto ocurrió al día siguiente de las diligencias fiscales de allanamiento y descerraje en su vivienda en el marco del Caso Rolex.

La mandataria presidió al mediodía el tradicional Cambio de Guardia a cargo del Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto”.

Junto a ella, en primera fila, posaron para las imágenes el presidente del Comando Conjunto de las FF.AA., general de Ejército David Guillermo Ojeda Parra.

También los comandantes generales del Ejército (general César Briceño Valdivia), de la Marina (Almirante Luis Polar Figari) y de la Fuerza Aérea, General del Aire Carlos Chávez Cateriano).

Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general Víctor José Zanabria Angulo.

ANÁLISIS

”Lo que ha pretendido el Gobierno es jugar con la imagen de un respaldo de las FF.AA. y los altos mandos”, es la lectura de Mariano González, ex ministro de Defensa y del Interior.

Anota que los altos mandos son convocados por la presidenta de la república, que es Jefa Suprema de las FF.AA. y Policiales, y por su ministro de Defensa: “Ellos obedecen a una orden”.

“Esto no puede, en absoluto, implicar un respaldo a los posibles actos de corrupción del Gobierno”, remarca.

“Debemos tener en cuenta los civiles -añade el ex ministro- que esta participación en el cambio de guardia no implica un respaldo a los presuntos actos de corrupción porque las FF.AA. y Policiales tienen un rol constitucional y no son deliberantes. Ellos obedecen a una orden”.