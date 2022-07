Luego de entregarse a la justicia la noche del último sábado, Bruno Pacheco, exsecretario general del presidente Pedro Castillo, comenzó a revelar graves actos de corrupción que complican todavía más la ya grave situación legal del mandatario, a quien la Fiscalía de la Nación investiga por cuatro casos en los que, presuntamente, habría incurrido en delitos durante el primer año de su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Bruno Pacheco ya está a disposición de la Fiscalía de la Nación

Ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que dirige Marita Barreto, Pacheco Castillo aseguró que el jefe de Estado coordinó su fuga mediante su subsecretario general, Beder Camacho.

El otrora hombre de confianza de Castillo Terrones añadió que gracias a las órdenes del mandatario estuvo en la clandestinidad desde el 28 de marzo pasado, cuando el Poder Judicial le dictó detención preliminar.

De acuerdo con tal versión, Camacho habría tomado contacto con Pacheco luego de que este se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el 12 de enero.

En esa oportunidad, se le dijo que el presidente Castillo le indicó a Camacho que debía llevarlo a una vivienda en Huaral, donde permaneció algunos meses. Luego cambió de ubicación.

Como se recuerda, el extitular del Interior Mariano González reveló que el mandatario le propuso a Camacho como viceministro del sector. Sin embargo, el exministro desestimó tal recomendación.

Tras esto, el mandatario habría manifestado incomodidad, según el relato de Mariano González a los medios de comunicación.

CASO FF.AA. Pero Bruno Pacheco no solo dio información sobre este caso, sino también sobre los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía, en el que Pacheco es investigado junto al exministro de Defensa Walter Ayala.

El exasesor presidencial afirmó a los fiscales que por lo menos 10 oficiales se habrían beneficiado con una promoción ilícita, con la participación directa de Castillo.

A cambio, cada uno de los beneficiados habría entregado 20 mil dólares, montos que habrían sido canalizados mediante las escoltas del mandatario, los suboficiales PNP Jorge Tarrillo Gálvez y Nilo Irigoin Chávez, apodados como ‘las sombras’.

Dicha cantidad es justo el monto que el Ministerio Público encontró en el baño del despacho que Bruno Pacheco tenía en la Casa de Pizarro, en noviembre de 2021.

Según Pacheco, la lista de los 10 generales en cuestión fue tramitada por los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo (actualmente prófugo de la justicia) y Gian Marco Castillo Gómez, todo bajo la dirección del mandatario.

La relación de nombres, agregó el exfuncionario al equipo de la fiscal Barreto, se le entregó al entonces comandante general de la Policía, Javier Gallardo, para que se cumplan de inmediato.

Ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, es acusado de graves delitos.





‘LOS NIÑOS’. En otro momento de su declaración, Bruno Pacheco habría dicho al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que el grupo de ‘Los Niños’ está integrado por 12 congresistas que coordinan y apoyan al presidente Castillo.

En un principio, Karelim López identificó en este grupo a los parlamentarios de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Ilich López Ureña, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas y Elvis Vergara Mendoza.

Sobre las presuntas actividades ilícitas del jefe de Estado, el exsecretario de Palacio afirmó que la persona que sabe todo es un funcionario conocido como ‘La Sombra’.

“Él cuida al presidente día y noche, siempre está a su lado, lo acompaña a todos sitios. Si hay un cajero, debe ser él”, habría dicho Pacheco, una afirmación que apuntaría -según fuentes- a Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial.

Pacheco también señaló que un grupo de policías lo ayudó a salir escondido de la Casa de Pizarro.

“Tres personas se acercaron y me pusieron una capucha en la cabeza, luego me subieron a un camioneta. Por lo que pude ver en el piso, eran policías y me llevaron a otro sitio”, refirió.





BENEFICIO. Producto de estas confesiones, Pacheco pudo conseguir que el juez Manuel Chuyo le variara la prisión preventiva que le impuso en abril por una detención domiciliaria.

Chuyo notificó su decisión al jefe de la Policía Judicial y Requisitorias para levantar las órdenes de ubicación y captura contra el exsecretario presidencial.

Según trascendió en distintos medios judiciales, Pacheco habría descartado -por el momento- someterse a la colaboración eficaz, pues este procedimiento implicaría reconocer delitos.

Más temprano, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó que Pacheco se entregó a la justicia gracias a una labor diligente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción y el equipo especial policial a cargo del coronel Harvey Colchado.

“A nosotros únicamente nos motiva el deber cumplido en el marco de las funciones que la Constitución nos ha otorgado. En este trabajo constante de lucha contra la corrupción estamos empezando a tener nuestros primeros resultados. En este sentido, quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia”, relató Benavides.





DESCARGO. Tras conocer las versiones de la declaración de Pacheco, Beder Camacho negó estar implicado en actos de corrupción.

“No estoy inmerso en ningún delito. Yo estoy tranquilo y no he apoyado a ninguna fuga”, sostuvo el subsecretario general de Palacio en diálogo con Exitosa TV.

Agregó que no lo haría, por tratarse de un delito de obstrucción a la justicia.

Más tarde, llegó a la Fiscalía para ponerse a disposición, a pesar de que todavía no ha sido citado por la fiscal Marita Barreto Rivera.

Beder Camacho es investigado por el caso del Gabinete en la sombra, que ya está en manos del equipo especial de fiscales.