El Partido del Buen Gobierno evalúa retirar su respaldo al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y esperan una rectificación desde el Senado antes de definir su respuesta.

Esto a raíz de las declaraciones de la senadora fujimorista Martha Chávez, quien afirmó que si la Cámara de Diputados cercena el pedido, la Cámara Alta podía restablecer el paquete total.

HARÁN LO QUE LES PLAZCA | La senadora Martha Chávez, de Fuerza Popular, cuestionó a Jorge Nieto durante su participación en el CARA Central, en Arequipa. pic.twitter.com/oAqDKRPhGc — El Búho🦉 (@elbuho_pe) September 11, 2026

Fricción

El vocero de la bancada en la Cámara de Diputados, Nery Fernández, ratificó este domingo la posible variación de postura.

“Si no se rectifican, si no dan esas muestras de que van a respetar la ley, entonces nosotros vamos a evaluar seriamente si damos las facultades o no. Esa ha sido nuestra posición”, sostuvo a RPP.

El congresista indicó que se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y le explicó que existe hasta 10 medidas del pedido original que su bancada respaldaría por considerarlas “urgentes” para la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

No obstante, Fernández le comentó sobre los dichos de Chávez ante una eventual denegatoria de la solicitud de facultades.

“Le hemos expresado nuestra preocupación respecto de las declaraciones públicas que ha dado la senadora Martha Chávez y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesías, quienes han dicho que cuando llegue de diputados a senadores, ellos van a restituir todo lo que originalmente fue propuesto”, sostuvo.

Esta posición de Buen Gobierno se suma a la solicitud presentada por tres bancadas de oposición respaldan un pedido formal al Ejecutivo. Los voceros Ernesto Zunini (JPP), Víctor Piñán (Obras) y César Holguín (Ahora Nación) firmaron un oficio dirigido a Galarreta.

Ante las recientes declaraciones de senadores oficialistas, quienes reconocen explícitamente que desconocerán lo fiscalizado por la Cámara de Diputados, hemos decidido solicitar al Poder Ejecutivo que remita un NUEVO PROYECTO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES enfocado en lo urgente: la… pic.twitter.com/EUDpM2KMvA — Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 12, 2026

Según el documento, estos agrupaciones solicitan un nuevo proyecto de delegación de facultades acotado a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres ante El Niño. Además, alegan que el Senado no tiene facultad para restituir materias excluidas por la Cámara de origen.