La Comisión de Energía y Minas del Congreso debatió ayer el predictamen de los proyectos de ley que buscan derogar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que estableció la reorganización de Petroperú.

Las iniciativas acumuladas fueron presentadas por las bancadas de Perú Libre, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

En detalle

La sesión, desarrollada en la Sala Fabiola Salazar Leguía y en la que se pudo participar de manera virtual, comenzó a las 2:30 p. m. y concluyó a las 5:00 p.m.

El grupo de trabajo, presidido por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú), procedió con el debate de la iniciativa parlamentaria, la que “busca recuperar los recursos estratégicos gasíferos, petroleros e hidroenergéticos”.

“La Comisión de Energía y Minas considera técnica y jurídicamente viable la propuesta legislativa, porque fortalece la soberanía energética de nuestro país, evitando la privatización de Petroperú S.A.”, reza el documento.

Revisión

Al final de las intervenciones, se votó la cuestión previa presentada por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), la que fue aprobada con 14 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

El apepista planteó que primero se escuche las opiniones técnicas de actores claves en el proceso, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a cargo de liderar esta reorganización; el Ministerio de Energía y Minas (Minem); y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).