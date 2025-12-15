La defensa legal del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, evitó responder sobre el paradero de su cliente tras el megaoperativo ejecutado este lunes por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional. El abogado Humberto Abanto fue consultado por la prensa mientras se retiraba del lugar de las diligencias, pero se negó a dar detalles sobre la ubicación del funcionario regional.​

“No voy a contestar ese tipo de preguntas, me van a disculpar, pero yo voy a decidir qué respondo y qué no respondo”, señaló el letrado.

Cuestiona diligencias en vivienda del Gobernador

La Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutaron allanamientos en 27 inmuebles, incluida la vivienda del gobernador Ciro Castillo, como parte de la investigación contra la presunta red criminal ‘Los Socios del Callao’. Sin embargo, el abogado Abanto cuestionó la legalidad de las diligencias y reveló que el allanamiento a la casa de su cliente no arrojó resultados.​

“Vamos a apelar la decisión que consideramos bastante vaga. Por qué, por ejemplo, el allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber en la casa de los jefes de organizaciones criminales documentación. Eso es una vaguedad. Acabamos de terminar la diligencia y ha sido declarada infructuosa en el acta expresamente”, explicó el defensor.​

Defensa afirma que no fueron notificados

El representante legal, reveló que no fueron notificados de la existencia de esta carpeta fiscal, por lo que tampoco se les solicitaron descargos ni se les formularon preguntas previas sobre el caso. Ante la consulta de la prensa sobre la investigación por presunta organización criminal que habría direccionado contratos públicos, el abogado respondió que recién se están enterando de los detalles.​

“Nosotros estamos enterándonos en este momento. Ustedes sabrán, una orden de este tipo no tiene conocimiento previo de nadie. Ahora vamos a tomar contacto con la carpeta porque, hasta donde nosotros tenemos información, no se nos ha notificado de la existencia de esa carpeta ni se nos ha pedido descargos ni se ha hecho pregunta alguna”, indicó Abanto.​

El letrado también negó que la investigación se haya formalizado, argumentando que no se realizan diligencias de allanamiento ni detenciones preliminares en investigaciones formalizadas. Según su interpretación, la detención preliminar solo procede en la etapa de investigación preliminar, antes de la formalización.​

“Perdón, no puede haberse formalizado por una razón sencilla: porque para que haya formalización no podría... Si hubiera formalización no pudiera haber detención preliminar. Preliminar solamente sucede en la etapa de investigación preliminar”, argumentó la defensa.​

Anuncian apelación contra detención preliminar

Por otro lado, Humberto Abanto anunció que apelará la orden de detención preliminar de 15 días que pesa sobre el gobernador del Callao, quien como funcionario público no cuenta con inmunidad que lo proteja de procesos judiciales. Mientras tanto, la Policía continúa buscando a Ciro Castillo, a quien se le vio por última vez hace cuatro días, según informó el director contra la Corrupción, general Luis Lara.​

La investigación fiscal señala que ‘Los Socios del Callao’ habría operado durante 2023 evitando procesos de selección establecidos por ley y habría dirigido más de 60 contrataciones públicas por un monto superior a S/ 1.4 millones. Hasta el momento, la Policía ha detenido preliminarmente a 15 funcionarios del Gobierno Regional del Callao, incluidos Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor regional, y Hiromi Zuñiga Jauri, jefa de la oficina de logística.