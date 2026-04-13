Pese a que la jornada electoral estuvo marcada por tropiezos, lo que derivó en un anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en relación a que el proceso continuará hoy, ya se perfilan proyecciones sobre la posible composición del nuevo Congreso bicameral.

Además de los 60 senadores, el Parlamento estará integrado por 130 diputados.

Composición

Según una proyección basada en los resultados a boca de urna de Datum Internacional, los partidos Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación se repartirían los 130 escaños en el hemiciclo. Serían 6 bancadas contra 12 de la actualidad.

Fuerza Popular concentraría la mayor representación con 41 diputados. Entre los nombres que integrarían esta nueva bancada figuran los excongresistas Cecilia Chacón y Diethell Columbus, la actual legisladora Rosangella Barbarán, el cofundador de Fuerza Popular Pier Figari, la exmodelo Pierangeli Dodero, entre otros.

Juntos por el Perú alcanzaría 22 curules. Entre sus candidatos se encuentran el también aspirante presidencial Roberto Sánchez, la exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo Giannina Avendaño, el abogado Hilso Ramos, Irma Castillo y Yenifer Paredes, hermana y cuñada del golpista Pedro Castillo, respectivamente.

Muy de cerca se ubicaría Renovación Popular con 22 escaños. En esta ocasión por la bancada celeste repetiría el plato la congresista Norma Yarrow, y se sumarían el general de la PNP en retiro José Baella y la regidora de Lima Roxana Rocha, entre otros.

Asimismo, de acuerdo con esta proyección aún no definitiva, el partido Buen Gobierno alcanzaría 19 diputados. Entre sus posibles integrantes figuran el maestro en Ciencias Militares Óscar Reto, la licenciada en Física y Química Hilda Fernández, el docente Luis Ávila y los abogados Martha Pari y Luis Eliseo.

Por su parte, el Partido Cívico Obras ocuparía 18 escaños. Por esta agrupación ingresarían la exregidora de Lima Jenny Samanez, el exregidor de San Juan de Lurigancho Víctor Piñán, la administradora Andrea Medina, el exregidor provincial de Lima Raúl Camargo y la docente de Filosofía Margarita Pajares.

Finalmente, la bancada de Ahora Nación contaría con 10 diputados. La agrupación colocaría al coronel retirado de la PNP Harvey Colchado, la exparlamentaria Indira Huilca, el abogado Carlo Magno Salcedo, la ingeniera química Nicoly Araujo y el docente de economía Ángel Meneses, entre otros.