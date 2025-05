El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, aseguró que las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos sobre ciertas zonas del Perú no representan un rechazo al país como destino turístico, sino que son medidas preventivas dentro de sus protocolos legales.

Schialer explicó que el Departamento de Estado está obligado a informar a sus ciudadanos sobre posibles riesgos al viajar, pero aclaró que estas advertencias no equivalen a una desacreditación general del Perú.

“No podemos tapar el sol con un dedo; hay zonas donde transitar en solitario puede ser peligroso”, señaló.

El canciller sostuvo que ha mantenido diálogos con Lisa Kenna Perkins, encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en Perú, quien confirmó que las alertas —conocidas como travel advisories— buscan informar, no desalentar el turismo.

“El Perú no ha sido calificado como un país al que no se debe viajar. Ese no es el mensaje que se quiere transmitir”, enfatizó Schialer, descartando interpretaciones alarmistas.

Además, reiteró que el gobierno peruano prioriza la seguridad tanto de visitantes como de ciudadanos, y pidió confianza en las acciones estatales para garantizar condiciones óptimas en los destinos turísticos.