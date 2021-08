Por Erick Rivera y Damián Retamozo

Luego de asumir el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el último viernes, el canciller Óscar Maúrtua de Romaña no ha dado aún a conocer al país los lineamientos generales de la política exterior que orientarán su gestión, en particular en lo que atañe a las relaciones con el régimen chavista de Venezuela.

No obstante, las posturas del embajador Maúrtua sobre el régimen venezolano, antes de esta nueva gestión, son muy conocidas desde hace algunos años.

En un webinar o conferencia virtual desarrollada el 18 de diciembre del año pasado, el canciller expresó juicios bastante nítidos en torno al régimen de Nicolás Maduro.

“Yo soy un convencido de que el gobierno de Venezuela es una alianza de corrupción y narcotráfico. El narcotráfico impera, la corrupción impera”, dijo en respuesta a una pregunta.

“La corrupción es infame -continuó el embajador- las prebendas, las canonjías , los repartos, las coimas. Hay un establishment que lo protege, que lo mantiene”.

Maúrtua destacó entonces el millón de venezolanos afincados en el Perú -y los 3 millones en Colombia- y se preguntó sarcástico: “¿Han huido del paraíso terrenal porque son cainitas?”. “¡No! -se respondió-, ¡porque simple y llanamente no han resistido más!”.

En actual canciller del Perú expresó todo este pensamiento durante una conferencia virtual organizada por el Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Iladir) cuyo título fue nada menos que: “Elecciones 2021: El desafío de la Política Exterior”. El webinar se desarrolló el 18 de diciembre de 2020.

Por entones, Maúrtua no tenía un cargo oficial y estaba dedicado a la actividad privada como presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI).

De acuerdo con el formato del evento académico, el embajador Maúrtua respondió a las preguntas de diversos especialistas en política exterior, entre ellos el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, presidente del Iladir.

Grupo de Lima

En la conferencia virtual en mención, Maúrtua abordó también el desempeño del Grupo de Lima, en respuesta a otra inquietud que le formularon.

“El Grupo de Lima tiene que reactivarse como una suerte de Ave Fénix (...). Tiene que oxigenarse y tomar una cosa (sic) más proactiva. Esto no es un problema Latinoamericano. Este es un problema de democracia. No podemos dejar agonizar una nación como Venezuela”, enfatizó.

Asesoría cubana

En su análisis, el también abogado y jurista advirtió que en el tema están involucrados también potencias mundiales como Rusia y China y, en el ámbito Latinoamericano, “la asesoría cubana”.

A su juicio, el futuro de la nación venezolana depende de su la propia población.

“Yo no creo que logremos algo con efectividad si es que no proviene de la esencia del propio pueblo que, creo, anda bastante fatigado, pero no va a soportar más esta dictadura”, culminó.

La designación de Óscar Maúrtua, como es público, ha merecido el beneplácito de la oposición política y la desaprobación de Perú Libre y de su líder, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón.

Este no dejó de lamentar la salida de Héctor Béjar. El sábado se refirió -em Twitter- al renunciado excanciller como “el Raúl Porras Barrenechea de estos tiempos”, al comentar el mural que le hicieron al exguerrillero en Independencia, el que ayer borraron.

¿Amenaza?

En la misma red social, el sentenciado exgobernador de Junín aseguró que el Gobierno y su partido (Perú Libre) estarían actualmente “sitiados por los poderes fácticos”. En consecuencia, añadió, “cualquier disidencia es una traición”.

Como secundándolo, el presidente del Consejo de Ministros e investigado por terrorismo, Guido Bellido, retuiteó las palabras de Cerrón.

Ven división

Sobre el tema, el analista político César Campos advirtió a Correo que tanto Cerrón como Bellido buscan cuestionar a Maúrtua por su postura crítica frente a Venezuela.

Indicó que ambos personajes políticos se encuentran alineados y que, además, el primer ministro “no quiere disgustar” al presidente de Perú Libre en nada de lo que publica, a pesar de que quiera marcarle la agenda al jefe de Estado Pedro Castillo.

“Él (Bellido) le hace caso a Cerrón más que a Castillo. Con ese alineamiento trata de ejercer presión sobre el presidente Castillo. (…) Esto es una amenaza a Maúrtua quien es un profesional de las relaciones internacionales y quien, además, es un experto en derecho internacional”, destacó el periodista.

Agregó que “si el señor Bellido esta alineado con Cerrón (…) entonces, no tiene nada que hacer en ese Gabinete y debería repensar su presentación al Congreso ante el pedido de voto de confianza”.

Por su parte, el analista político Luis Benavente sostuvo que los comentarios de Cerrón muestran una posible pugna o división al interior del partido Perú Libre “a partir del nombramiento de Maúrtua” como canciller.

Consultado sobre si cree que el tuit de Cerrón va dirigido a Maúrtua, respondió: “Él no puede ser disidente, no es miembro del partido, no puede disentir de un partido del que no forma parte”.

Sin embargo, agregó que “hay congresistas de Perú Libre no muy alineados al marxismo leninismo”. “Ellos podrían ser disidentes de la bancada. La palabra traición es fuerte”, puntualizó.