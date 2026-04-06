El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el plazo máximo para realizar concentraciones públicas y actos de propaganda vence el jueves 9 de abril a las 23:59 horas, tras lo cual entrará en vigor el silencio electoral.

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FECHAS DE MÍTINES

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cerraría su campaña ese jueves 9 en Villa El Salvador, apostando por el sur de Lima, zona con alto peso electoral. La candidata del partido naranja lidera la intención de voto según Datum.

Carlos Álvarez, de País para Todos, realizará su mitin final en San Juan de Lurigancho el jueves, luego de visitar Sullana, Piura, el día anterior. El aspirante al más alto cargo ocupa el segundo lugar en las encuestas.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, convocará a sus seguidores en la avenida La Peruanidad, en Jesús María, también el jueves 9. El candidato figura en el tercer puesto de intención de voto.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, adelantó su cierre al miércoles 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo. Mientras que Jorge Nieto de Buen Gobierno dio a conocer el cierre de campaña el jueves en Lima.

Asimismo, César Acuña cerrará en Trujillo el jueves, y otros candidatos como Alfonso López Chau y José Luna concentrarán sus eventos en Lima ese mismo día. Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, ya programó el suyo para este lunes 6 en Puno.