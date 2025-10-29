En un contexto en que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado son graves problemas que enfrenta el país, los candidatos presidenciales para los sufragios de abril de 2026 contarán con resguardo policial a partir del 23 de diciembre.

Así lo anunció el general Juan Carlos Delgado, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien precisó que debido a su magnitud esta labor requerirá coordinación especializada.

La protección recaerá sobre los aspirantes al sillón de Pizarro que presenten las 39 organizaciones políticas habilitadas, entre alianzas electorales y partidos. Con esta medida se busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con normalidad y se refuerce la confianza ciudadana en el proceso democrático.