El haber calificado como un hecho “fortuito” la falla en el sistema de luces del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que dejó al menos 10 mil pasajeros varados entre el último domingo y lunes, podría costarle el cargo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

Desde el Congreso, las críticas contra el titular del MTC crecen. No solo sería citado para dar explicaciones por la falta de un plan de contingencia mediante una moción de interpelación, sino que también es pasible de una eventual censura.

Más de 10 mil pasajeros se vieron afectados tras la suspensión de vuelos entre el último domingo y el lunes.

CRÍTICAS

Una de las primeras en cuestionar al ministro Pérez Reyes fue la congresista Margot Palacios (No Agrupada), quien consideró que la autoridad no debería permanecer más en el cargo.

“La incapacidad del Gobierno de Dina Boluarte se ha extendido hasta los ministros. El domingo hubo una falla en el sistema eléctrico de las luces de las pistas de aterrizaje del aeropuerto, esto amerita una censura en contra del ministro, que viene demostrando incapacidad e incompetencia al dirigir esta cartera tan importante”, afirmó en RPP.

La legisladora no descartó recolectar firmas para presentar la censura contra el titular del MTC.

En un sentido similar se pronunció Jaime Quito (No Agrupado).

“Es el problema de la incompetencia de este Gobierno, el MTC no ve nada. Aquí se han lavado todos las manos, la situación gravísima del aeropuerto más grande que tenemos y que han puesto en vilo a las personas”, dijo.

Quito precisó que el ministro Pérez Reyes será interpelado la próxima semana por el estado de abandono en que se encuentra la vía Los Libertadores, en Ayacucho. Sin embargo, esa interpelación debería llevar a una censura.

“La próxima semana se salva porque viene el cierre de la legislatura. Él es el principal responsable que debe informar al país lo que está pasando. Vamos a esperar la interpelación, pero creo que es pertinente que este ministro salga del cargo”, apuntó.

La congresista Margot Palacios no descartó recolectar firmas para presentar una moción de censura contra el ministro Raúl Pérez Reyes. (Foto: Congreso)

Para Alejandro Muñante (Renovación Popular) se debe decidir la responsabilidad política después de invitar al ministro Pérez Reyes, posteriormente, se podrá evaluar una censura.

Para Arturo Alegría (Fuerza Popular), la citación que tiene el titular del MTC por la interpelación del próximo 12 de junio, debería también incluir como tema el caso reciente del Aeropuerto Jorge Chávez.

“El ministro viene la otra semana. Yo creo que (el tema) va a ser tema de debate. Les aseguro que tocarán el tema”, indicó.

Al respecto, Roberto Chiabra (APP) consideró que es una “vergüenza nacional” que el Perú haya tenido un hecho de tal magnitud.

“¿No hay responsabilidad política? ¿No hay responsabilidad de Corpac? Así sea de este año o el año pasado, ¿no hay plan de contingencia? Hay una moción de interpelación, espero que se le sume lo del aeropuerto, porque lo que no es fortuito es la falta de competencia”, sostuvo.

Para Arturo Alegría (Fuerza Popular), la citación que tiene el titular del MTC por la interpelación del próximo 12 de junio, debería también incluir como tema el caso reciente del Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Congreso)

ANTECEDENTES

Una de las primeras oportunidades en que el ministro Raúl Pérez Reyes fue cuestionado desde que asumió el sector, ocurrió el 2 febrero de este año.

Aquel día, al promediar las 6 de la mañana, se generó congestión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao.

Los vuelos con destino a Piura fueron cancelados o tuvieron una demora con tiempo indefinido porque hubo un pedido de la Torre de Control, operada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

El ministro Raúl Pérez Reyes descartó en esa oportunidad que los retrasos se deban a una protesta de los controladores aéreos y precisó que se debía a una “mala gestión de la fatiga”.

“Más que un tema de protesta de los controladores, es un trabajo que implica alto nivel de estrés y lo que se busca que el personal que opera las torres tenga una cantidad de horas al día de productividad máxima. Lo que ha ido pasando en el tiempo es que, como no hay muchos controladores, se ha ido aumentando”, sostuvo.

Durante el incidente, no solo se reportaron largas filas en los counter por los retrasos de los vuelos programados, sino también los reclamos de turistas que denunciaron una versión de presupuesto adicional para su viaje.

En febrero de este año también se suspendieron una serie de vuelos por una decisión de Corpac.

El tema fue motivo de interpelación, lo que generó la presencia del titular del MTC en el Hemiciclo del Congreso el 23 de marzo.

El segundo cuestionamiento que pesa sobre el ministro Raúl Pérez Reyes esta relacionada al estado de abandono en que se encuentra la vía Los Libertadores, en la región Ayacucho, lugar en donde han ocurrido varios accidentes de tránsito.

Uno de los accidentes más recientes en esa zona ocurrió el 14 de mayo, cuando un bus que iba de Lima a Ayacucho se precipitó por un barranco de casi 50 metros.

El accidente dejó la cifra de 16 fallecido, entre ellos, el excontralor Edgar Alarcón.

El hecho más reciente que puso los reflectores sobre el titular del MTC tiene que ver con el caos que se generó entre el domingo y el lunes en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Raúl Pérez Reyes no solo minimizó el tema al calificarlo como un hecho “fortuito” que no ameritaría sanción alguna, sino que además afirmó que nadie es responsable de lo ocurrido.

“Hay eventos como estos que son eventos fortuitos que no son ocasionados, ni por las aerolíneas, ni tampoco por Corpac, ni tampoco por LAP; o sea, ninguno de los tres actores en este caso, en la cadena aerocomercial tiene una responsabilidad”, dijo.

A esto se le sumó lo revelado por Wilson Soto, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, quien relató que cuando invitó al ministro Pérez Reyes a asistir a la sesión del grupo de trabajo para responder por el fallo de las luces en la pista de aterrizaje, este dio una respuesta cuestionable.

“En la mañana (lunes) lo llamé al ministro de Transportes, me comunicó que estuvo, dice que él estaba hasta la madrugada, le dije si podía venir, yo le dije como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, me dijo que estaba muy cansado, eso me manifestó, siempre tiene que haber una voluntad”, relató.

Estos son algunos antecedentes de la gestión que tiene el minitro Raúl Pérez Reyes. (Infografía: Diario Correo)

ABOGADO

Otra característica que destaca en el titular del MTC es su férrea defensa a la presidenta Dina Boluarte.

Fue uno de los primeros en defender a la mandataria cuando surgió la polémica por el frustrado encuentro con Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Señaló que si existiría el encuentro, pero que no era necesario hacerlo público.

También defendió a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Al ser consultado por los audios de un dominical que daban cuenta cómo operó Nicanor tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, el ministro Pérez Reyes aseguró que este “no tiene ninguna función ni injerencia en el Gobierno”.

El ministro Raúl Pérez Reyes es uno de los férreos defensores de la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Hugo Pérez/GEC)

Incluso, mencionó que las conversaciones difundidas del “hermanísimo” constituyen una acción personal relacionadas con su vida privada.

Cuando surgió la polémica por el Caso Rolex, Pérez Reyes afirmó que la presidenta Boluarte les dijo que compró los relojes con sus ahorros.

“Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho, es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros”, indicó.

Además, discrepó con el ministro de Economía, José Arista, luego de que este afirmaba que “el Gobierno es débil”. “Tenemos un Ejecutivo fuerte en cuanto a que tiene claro las cosas que tiene que hacer y las estamos haciendo”, sostuvo.

Por ahora, el ministro Raúl Pérez Reyes aguarda al 12 de junio por la tarde para responder un pliego interpelatorio que podría ampliarse con el caos que se generó en el Jorge Chávez.