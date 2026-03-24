El candidato presidencial Carlos Álvarez respondió a una pregunta ciudadana sobre las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para participar en el comercio internacional, destacando la necesidad de industrializar materias primas y fortalecer la apertura económica.

La interrogante planteó el reto de eliminar trabas logísticas y de acceso al crédito que limitan la competitividad de las pymes y su capacidad para exportar.

Durante su intervención, Álvarez señaló que factores internacionales han afectado el desempeño exportador del país. “Lamentablemente hemos visto cómo algunas acciones internacionales han ido en desmedro de exportaciones de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, mencionó medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos como un ejemplo de obstáculos externos. “Por ejemplo, estas medidas, el tema de Donald Trump con los nuevos impuestos, los nuevos TLC. No se respetó nunca el TLC. Entonces, eso es un flagelo para el exportador”, sostuvo.

El candidato destacó la importancia de mantener estabilidad económica y predictibilidad para fomentar la inversión y el comercio. “Creo en la economía de mercado, creo en una economía abierta al mundo, una economía estable, baja inflación”, indicó.

También resaltó la necesidad de empoderar a los empresarios peruanos y atraer inversiones extranjeras. “Creo que aquí tenemos que empoderar a nuestros empresarios y abrir el mundo para las inversiones extranjeras y sobre todo la exportación de nuestra materia prima que debe ser industrializada, no solamente extractiva y exportación primaria”, señaló.

En materia educativa y de formación, Álvarez propuso ampliar el acceso a becas como una estrategia para fortalecer el capital humano del país. “Beca 18. 1500 millones soles de las universidades en impuestos se van a dedicar a Beca 18 a triplicar la beca a todos los jóvenes del Perú”, afirmó.

Asimismo, planteó fortalecer el comercio agrícola y ampliar oportunidades para los productores rurales. “En el agro ampliar el sistema comercial, sobre todo para que el agricultor tenga la oportunidad de abrir el mercado comercial e internacional”, agregó.

Las declaraciones del candidato se dieron en el marco del bloque dedicado al comercio exterior y competitividad empresarial, donde se discutieron alternativas para diversificar exportaciones y facilitar el acceso de las pymes a los mercados internacionales.