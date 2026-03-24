El candidato presidencial Yonhy Lescano respondió a una pregunta ciudadana sobre modernización del Estado y lucha contra la corrupción, planteando la digitalización total de los procesos públicos y la compra de un satélite de telecomunicaciones como eje central de su propuesta.

La interrogante fue formulada por Jorge, ciudadano de Piura, quien consultó: “Considerando que el desarrollo del gobierno electrónico es clave para reducir la corrupción, ¿qué medidas concretas propone para modernizar el sistema de contrataciones del Estado mediante tecnología digital que permita procesos más simples, transparentes y fiscalizables?”

Durante su intervención, Lescano aseguró que la digitalización del Estado permitirá reducir significativamente los actos de corrupción. “Como ya he consignado en mi plan de gobierno, hay que digitalizar el Estado de manera tal que los funcionarios no metan la mano a las obras, a las licitaciones, a los procedimientos porque de ahí sale mucha corrupción”, afirmó.

Asimismo, señaló que las pérdidas económicas por corrupción son millonarias y requieren medidas urgentes. “El país pierde 30 000 millones de soles, de tal manera que todo tiene que estar en las redes sociales para que se pueda transparentar todo lo que el Estado está comprando, todo lo que está ofreciendo en las obras”, sostuvo.

El candidato indicó que uno de los pilares de su propuesta es la implementación de infraestructura tecnológica a nivel nacional. “Segundo, tenemos que comprar un satélite de telecomunicaciones para poder digitalizar todo lo que esté en el Estado, no solamente para el servicio público y evitar la corrupción y mejorar el servicio civil, sino para la educación, para la salud”, explicó.

En ese sentido, también destacó la viabilidad económica de la medida, comparando su costo con recursos entregados durante la pandemia. “El Perú ha dado a los empresarios cerca de 30 000 millones de soles en préstamos después del COVID. Tenemos solamente una inversión de 1000 millones de soles para comprar un satélite de telecomunicaciones para introducir tecnología en una serie de aspectos en el Estado”, señaló.

Finalmente, Lescano reiteró que la digitalización permitirá proteger los recursos públicos y combatir la corrupción estructural. “Se puede cuidar el dinero de los peruanos, porque ahora hay un saqueo, una corrupción que es generalizada y eso tenemos que cortarlo de plano, no solamente con la muerte civil que está en mi plan de gobierno consignada, sino además con la tecnología que se tiene que introducir al Estado para digitalizar todo y ponerlo también en conocimiento del pueblo peruano”, concluyó.

Las propuestas del candidato se enmarcaron en el eje de modernización del Estado, uno de los temas centrales del debate presidencial, donde se abordó el uso de herramientas digitales como mecanismo para transparentar el gasto público y fortalecer la fiscalización ciudadana.