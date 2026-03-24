Durante el primer día del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato José Luna, del partido Podemos Perú, planteó destinar S/5.000 millones anuales para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir delitos como la extorsión y el sicariato.

La propuesta fue presentada durante el bloque dedicado a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, realizado en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Luna anuncia “shock” de inversión para combatir la criminalidad

Durante su intervención, el candidato señaló que su gobierno impulsaría una inversión significativa para mejorar las capacidades del sistema de seguridad.

“Juntos daremos el shock más importante en inversión en seguridad ciudadana en el Perú, 5000 millones por año”, afirmó Luna durante el debate.

El postulante indicó que este presupuesto estaría destinado a reforzar las unidades policiales encargadas de enfrentar delitos de alto impacto.

“La dirección antiextorsión y sicariato será reforzada a nivel nacional”, sostuvo.

Propuesta incluye más policías y equipos tecnológicos

Como parte de su plan de seguridad, Luna planteó incrementar el número de efectivos policiales y dotarlos de tecnología para la investigación del delito.

“Necesitamos 20 000 policías en la calle”, indicó durante su intervención.

Asimismo, señaló que se implementarán herramientas tecnológicas para mejorar la ubicación de sospechosos y la respuesta ante delitos.

“Equiparemos con equipos de geolocalización para efecto de lograr el objetivo”, afirmó.

El candidato también planteó la creación de una estructura especializada en investigación criminal.

“Implementaremos la Policía de Investigaciones del Perú”, señaló durante el bloque temático.

Recorte presupuestal al Congreso para financiar seguridad

Durante su exposición, el candidato indicó que parte del financiamiento para su propuesta provendría de ajustes en el gasto público.

“Vamos a recortar el 50% del presupuesto del Congreso de la República, 850 millones para ir directamente a seguridad ciudadana”, afirmó Luna.

Según el candidato, esta redistribución de recursos permitiría financiar medidas destinadas a mejorar la seguridad en el país.