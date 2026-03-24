La terna 3 del primer día del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estará integrada por los candidatos Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña, quienes debatirán sobre el eje temático de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

El encuentro forma parte de la primera jornada del ciclo oficial de debates rumbo a las elecciones generales 2026 y se desarrollará este lunes 23 de marzo desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Debate de la terna 3

El candidato presidencial Fernando Olivera abrió su intervención en el bloque de seguridad ciudadana del debate presidencial 2026 con un discurso enfocado en la lucha frontal contra el crimen organizado y la transformación del sistema democrático.

Desde el inicio, Olivera expresó un mensaje de compromiso con la seguridad de los ciudadanos. “Queridos compatriotas, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Mi compromiso es con la vida de los peruanos”, afirmó durante su participación.

Asimismo, planteó medidas drásticas contra la criminalidad. “Por eso aniquilaré a las organizaciones criminales, a los sicarios, a los extorsionadores y por lo cierto, a los corruptos”, sostuvo.

El candidato también anunció una profunda depuración en la Policía Nacional. “Con la nueva policía expulsaré a todos los generales y a todos los coroneles comprometidos con el crimen porque en vez de proteger a los peruanos se han unido y protegen a los delincuentes”, manifestó.

Olivera indicó que su propuesta implica cambios estructurales en el país. “Vamos a refundar el Perú. Esta democracia está caduca. Haremos democracia directa y vamos a recuperar y rescatar todas las instituciones”, señaló.

Asimismo, explicó que su estrategia contempla la renovación total del sistema judicial. “Habrá una nueva policía, una nueva inteligencia con la confianza de la población, con tecnología, con cooperación internacional y habrá una nueva justicia que acabará con la impunidad”, afirmó.

Finalmente, enfatizó que el objetivo será eliminar la impunidad mediante reformas institucionales. “Así también renovaremos a todos los vocales supremos y fiscales supremos. Habrán procesos sumarios, el pueblo participará a través del sistema de jurados y la impunidad terminará”, agregó.

Tras la intervención de Olivera, el candidato Wolfgang Grozo centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la inteligencia estratégica y modernizar las instituciones de seguridad.

El postulante aseguró que la situación actual refleja una crisis profunda. “Queridos compatriotas, hoy nuestro país vive con miedo y eso tiene responsables, gobiernos cómplices que han permitido que la delincuencia avance y nos tome secuestrados”, afirmó.

Grozo también utilizó cifras para dimensionar la problemática.“2213 homicidios durante el 2025, seis peruanos cada día asesinados. Esto lo vamos a cambiar”, señaló.

El candidato indicó que su plan incluye reformas institucionales. “Garantizamos orden con seguridad, aplicando una inteligencia estratégica, reforma y modernización de la policía y una justicia que funcione”, sostuvo.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el combate a la delincuencia. “Estoy preparado para realizar con éxito la misión más importante de mi vida al servicio de la patria. Vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y la corrupción”, agregó.

Finalmente, el candidato César Acuña presentó un plan basado en coordinación institucional y fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante medidas operativas.

Durante su exposición inicial, planteó la creación de nuevas entidades contra el crimen. “Como presidente de la República voy a liderar la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un plan de choque contra el crimen organizado”, señaló.

Asimismo, detalló propuestas específicas para los primeros meses de gestión. “Planteo cuatro propuestas en los primeros 150 días. Primero, la creación del comando nacional contra la extorsión y el sicariato para erradicar el crimen”, indicó.

El candidato también mencionó la necesidad de implementar inteligencia especializada. “Segundo, la creación de un centro nacional de inteligencia contra el crimen organizado”, sostuvo.

Además, propuso integrar a la ciudadanía en las estrategias de seguridad. “Tercero, incorporaré a las juntas vecinales y a la ronda de campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, agregó.

Finalmente, destacó la inversión en recursos para el sistema de seguridad. “Cuarto, vamos a invertir en tecnología, equipamiento, recursos humanos para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el sistema de justicia”, afirmó.

Las intervenciones de los tres candidatos marcaron el desarrollo del bloque de seguridad ciudadana, uno de los ejes centrales del debate presidencial rumbo a las elecciones generales 2026.

Bloque 1: seguridad ciudadana

El primer bloque del debate está centrado en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, uno de los temas prioritarios del proceso electoral.

Para esta etapa, los candidatos fueron organizados en cuatro grupos que enfrentarán sus propuestas mediante intervenciones y réplicas directas.

Grupos del bloque de seguridad ciudadana

Grupo 1

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

— Primero la Gente José Luna — Podemos Perú

Grupo 2

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

— Ahora Nación Yonhy Lescano — Cooperación Popular

— Cooperación Popular Carlos Álvarez — País Para Todos

Grupo 3

Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

— Frente de la Esperanza 2021 Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

— Integridad Democrática César Acuña — Alianza para el Progreso

Grupo 4

José Williams — Avanza País

— Avanza País Rafael López Aliaga — Renovación Popular

— Renovación Popular Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

Durante esta fase, cada candidato expone sus propuestas en materia de seguridad y posteriormente responde a las réplicas de sus contrincantes dentro de su grupo.

Perfiles de los candidatos de la terna 3

Fernando Olivera , candidato por el Frente de la Esperanza 2021 , cuenta con una trayectoria política que incluye cargos en el Congreso y participación en anteriores procesos electorales. Su perfil está vinculado a propuestas de lucha contra la corrupción y reformas institucionales.

, candidato por el , cuenta con una trayectoria política que incluye cargos en el Congreso y participación en anteriores procesos electorales. Su perfil está vinculado a propuestas de lucha contra la corrupción y reformas institucionales. Wolfgang Grozo , postulante por Integridad Democrática , participa en el actual proceso electoral con propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad y la seguridad pública.

, postulante por , participa en el actual proceso electoral con propuestas orientadas a fortalecer la institucionalidad y la seguridad pública. César Acuña, candidato por Alianza para el Progreso, es empresario y político con experiencia en gestión regional y municipal, además de participación en anteriores contiendas presidenciales.

La interacción entre estos perfiles permitirá observar distintos enfoques sobre seguridad ciudadana en el marco del debate presidencial.

Seguridad ciudadana, el eje central del debate

El bloque asignado a la terna 3 se enfocará en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Durante este segmento, los candidatos deberán responder preguntas relacionadas con:

Estrategias para reducir la delincuencia

Medidas contra el crimen organizado

Fortalecimiento de la Policía Nacional

Prevención del delito y políticas de seguridad

El formato contempla intervenciones breves, réplicas entre candidatos y control estricto del tiempo mediante cronómetros.

Bloque 2: pregunta ciudadana sobre temas como salud o economía

Tras el primer bloque, el debate continúa con el bloque de pregunta ciudadana, uno de los segmentos más esperados del evento.

En esta etapa, los 11 candidatos responderán una interrogante seleccionada el mismo día del debate, relacionada con temas adicionales como:

Salud

Economía

Servicios públicos

Problemáticas sociales prioritarias

Cada candidato contará con un minuto de intervención, siguiendo un orden previamente definido por sorteo.

Bloque 3: integridad pública y lucha contra la corrupción

El tercer bloque del debate estará dedicado a la integridad pública y lucha contra la corrupción, con una reorganización de los grupos para generar nuevos enfrentamientos entre los candidatos.

Grupos del bloque de integridad pública

Grupo 1

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

José Williams — Avanza País

Grupo 2

Rafael López Aliaga — Renovación Popular

Yonhy Lescano — Cooperación Popular

Grupo 3

Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

María Soledad Pérez Tello — Primero la Gente

Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

Grupo 4

Carlos Álvarez — País Para Todos

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

En este bloque se repetirán los cruces entre candidatos, permitiendo contrastar propuestas relacionadas con transparencia, lucha anticorrupción y fortalecimiento institucional.

Bloque 4: mensaje final y cierre del debate

El último segmento del debate estará destinado al mensaje final de cada candidato, con intervenciones de un minuto por persona.

El orden también fue definido mediante sorteo, permitiendo que todos los postulantes presenten una síntesis de sus propuestas antes del cierre oficial del evento.

El debate es moderado por los periodistas Fernando Carvalho y Claudia Chiroque, designados por consenso entre las organizaciones políticas.