Durante el bloque de pregunta ciudadana del primer día del debate presidencial 2026, el candidato Álex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde, propuso incrementar el presupuesto destinado a universidades públicas y mejorar su infraestructura tecnológica.

La consulta fue realizada por Jefferson Ramírez, ciudadano del distrito de Lurigancho-Chosica, quien preguntó sobre las medidas necesarias para garantizar una educación superior de calidad frente a la reducción presupuestal y la falta de equipamiento en las universidades.

Gonzáles plantea incremento presupuestal y mejoras en infraestructura

Durante su respuesta, el candidato señaló que uno de los principales ejes de su propuesta es aumentar la inversión en educación universitaria.

“Incrementaremos el presupuesto en materia de educación universitaria”, afirmó Gonzáles durante el debate.

Asimismo, indicó que su plan contempla mejoras en las condiciones de estudio y el acceso a tecnología moderna.

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“Mejor educación de calidad, mejores aulas, ser un país competitivo a nivel internacional, vamos a lograrlo derrotando a los corruptos”, sostuvo durante su intervención.

El candidato agregó que también se buscará fortalecer las condiciones laborales de los docentes y modernizar la infraestructura educativa.

“Mejorando no solamente a los maestros que hay que pagarles mejor, sino darles a ustedes calidad de instalaciones y tecnología de la modernidad”, señaló.

Críticas al uso de recursos públicos y al gasto del Congreso

Durante su respuesta, Gonzáles también cuestionó el uso de fondos públicos en otras instituciones del Estado.

“Tenemos que enfrentar a los corruptos que han utilizado los fondos de las universidades públicas para financiar sus campañas políticas”, manifestó.

Asimismo, criticó el gasto parlamentario en comparación con los recursos destinados a estudiantes universitarios.

“El Congreso de la República se gasta 1500 millones de soles. Los congresistas comen con 89 soles un menú y los estudiantes universitarios con 7 soles 50”, expresó.

Pregunta ciudadana abordó brechas educativas

La intervención se dio en el segundo bloque del debate, destinado a la pregunta ciudadana, donde los candidatos respondieron inquietudes relacionadas con temas sociales prioritarios como educación, salud y economía.

El ciudadano que formuló la consulta advirtió sobre la falta de infraestructura, herramientas tecnológicas y financiamiento en universidades públicas, lo que —según señaló— genera brechas de aprendizaje entre los estudiantes.