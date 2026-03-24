El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, centró su intervención en la relación entre alimentación, agricultura y salud infantil durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial 2026. Su respuesta fue dirigida a Enrique Polo, un vecino de Chorrillos, quien consultó qué acciones concretas se implementarían para reducir los persistentes índices de anemia y otros problemas de malnutrición en niñas y niños del país.

La respuesta de César Acuña

Acuña planteó que el punto de partida para enfrentar la anemia es garantizar una adecuada alimentación desde la primera infancia. En esa línea, sostuvo que su propuesta se enfoca en fortalecer la agricultura como base de la seguridad alimentaria, con especial énfasis en el acceso al agua para los productores rurales.

“El ciclo de vida es claro, si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia”, sostuvo.

El exgobernador regional de La Libertad, remarcó que gobernar no debe limitarse al corto plazo, sino pensar en el futuro de los niños. Según indicó, la única forma de garantizarlo es asegurar que tengan una alimentación adecuada, por ello exige una política agresiva de inversión en agricultura y en proyectos de acceso al agua para los agricultores.