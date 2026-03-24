Un momento inesperado marcó el cierre del bloque final del debate presidencial este 23 de marzo, cuando Carlos Álvarez recurrió a la parodia en plena transmisión. La escena ocurrió en los segundos finales de su intervención y generó reacciones entre los presentes en el set.

El episodio se produjo durante el intercambio que compartía con otros postulantes, en un segmento centrado en temas de corrupción y funcionamiento del Estado. Hasta ese momento, el tono del debate se había mantenido en una línea confrontacional, con cuestionamientos entre los participantes.

En su intervención final, el popular imitador y actual candidato de País para Todos lanzó una crítica dirigida a otro de los presentes, cuestionando su participación en el proceso electoral. Fue en ese contexto que decidió imitar su forma de hablar, recreando una frase que, según indicó, había escuchado en un mitin semanas atrás.

“Y por por otro lado, no sé, el señor Acuña no sé qué hacen este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, ‘Yo no quiero ser presidente.’ Entonces, bueno, no sé qué queda acá, pero en todo caso voten por el país para todos”, expresó.

La intervención generó un cambio en el ambiente del debate, rompiendo momentáneamente con el tono serio que predominaba en la discusión. Algunos de los candidatos presentes reaccionaron con gestos y sonrisas ante lo ocurrido, entre ellos José Luna.

El momento se dio justo antes de que culminara el bloque, lo que evitó una réplica directa en ese instante. Con ello, el intercambio cerró con una escena que contrastó con el contenido político que se venía desarrollando.