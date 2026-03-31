El bloque de educación, innovación y tecnología del tercer debate presidencial se desvió de lo técnico cuando Carlos Álvarez (País para Todos) evocó el caso “Los Niños” para marcar distancia con el entorno de Lescano, y este último lo llamó “telonero de Fujimori” y, además, lo calificó de “sobón” del expresidente.

Recordó haber visitado comunidades de Puno, como Qhantati Ururi , donde los niños llegaban al colegio “congelados”, y resaltó su trabajo directo en las comunidades frente a lo que interpretó como una dedicación burocrática de Lescano.

“Esa es nuestra diferencia, señor. Yo estuve en las comunidades, mientras el señor Lescano está preocupado en Los Niños del Congreso y yo en los niños de Puno”, planteó, en referencia al caso “Los Niños”, que involucra a congresistas de Acción Popular en presuntas redes de tráfico de influencias y organización criminal ligadas al gobierno de Pedro Castillo.

Con esa frase, Álvarez no solo cuestionó el perfil político de Lescano, sino que lo situó dentro de un universo de poder parlamentario marcado por acuerdos oscuros y grupos de apoyo, justo cuando el tema debía ser educación y conectividad.

Respuesta de Lescano

Cuando el turno regresó a Yonhy Lescano, el candidato decidió remontarse al pasado de Álvarez con el fujimorismo, usando la etiqueta de “telonero de Fujimori” por su historial de imitaciones del expresidente y el apoyo a ciertas medidas aplicadas en su gobierno.

“Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clase de moral, cuando era el sobón de ese dictador”, exprsó.

Ante las acusaciones, el candidato de País para Todos intentó defenderse, reiterando su labor en las comunidades rurales y su oposición a la captura del Estado por parte de mafias y congresistas, pero el tono ya se había enrarecido. Como se recuerda, Álvarez ha reconocido en entrevistas que, en su momento, apoyó la lucha contra el terrorismo y se dejó influir artísticamente por el discurso de la época fujimorista, algo que luego calificó como “un error” y por lo que pidió disculpas a su público, señalando que fue un proceso de reconciliación con el que tuvo que lidiar.