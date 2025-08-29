El parlamentario Carlos Anderson presentó su renuncia irrevocable al partido político Perú Moderno mediante una carta dirigida a la presidenta de la agrupación, Mariela Aragón Arce. En el documento solicitó dar continuidad al trámite conforme a la Ley de Partidos Políticos.

En la misiva, Anderson no expuso los motivos de su salida y únicamente consignó en mayúsculas y en negrita la frase “Renuncia irrevocable al partido Perú Moderno”, sin mayores comentarios. La comunicación fue notificada oficialmente y se cumplió con los procedimientos establecidos por la normativa electoral vigente.

Esta renuncia se suma a otras bajas previas en Perú Moderno, como la salida de Carlos Añaños en septiembre de 2024, hecho que redujo la presencia de la agrupación en el escenario político.

Hasta el momento, ni Anderson ni el partido han emitido declaraciones adicionales respecto a los motivos de la renuncia. El congresista tampoco ha anunciado una nueva afiliación partidaria.