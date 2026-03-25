Durante el bloque de la pregunta ciudadana en el debate presidencial 2026, Carlos Espá (Partido SíCreo), fue consultado sobre las reformas que impulsaría para garantizar la estabilidad política y la democracia en el país.

En su respuesta, Espá sostuvo que uno de los ejes centrales de su propuesta será la lucha frontal contra la corrupción mediante la creación de un “zar anticorrupción”. Asimismo, planteó la implementación de un gobierno digital apoyado en herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión pública y fortalecer la transparencia.

“Nosotros vamos a combatir esas mafias primero a través de un ‘zar anticorrupción’, a través de gobierno digital e inteligencia artificial”, señaló.

El candidato también hizo énfasis en la rendición de cuentas como mecanismo clave para combatir irregularidades en distintas instituciones del Estado. En ese sentido, propuso supervisar de manera más estricta los centros médicos, con el objetivo de evitar el sabotaje de equipos y garantizar que los pacientes no se vean obligados a recurrir a servicios privados.

“Rendición de cuentas en las comisarías para saber el número de mujeres que fueron atendidas por violencia doméstica, rendición de cuentas en centros médicos para saber cuántos pacientes fueron dados de alta, para saber cuántas medicinas fueron robadas y cuántas fueron entregadas a los pacientes”, afirmó.

Finalmente, Espá remarcó que estas medidas buscan reforzar el control institucional y asegurar un funcionamiento más eficiente y transparente del Estado.