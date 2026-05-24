A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el excandidato de SíCreo, Carlos Espá, anunció que respaldará a Keiko Fujimori en los comicios del próximo 7 de junio. Así lo confirmó durante una entrevista para Trome, en donde explicó que no respaldará la candidatura de Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú.

Según indicó, considera que la propuesta política del representante de la izquierda y las alianzas que mantiene generan preocupación respecto al futuro de la democracia y la institucionalidad en el país.

Espá sostuvo que existen elementos en el entorno político de Roberto Sánchez que, a su juicio, representan un riesgo para el sistema democrático. En esa línea, señaló que observa una relación entre la candidatura de Sánchez y gobiernos de orientación comunista en la región.

“Sánchez es regresar atrás, a las tinieblas, a Nicaragua, Cuba, Venezuela, al comunismo. Sánchez representa la unión entre el fascismo, que es Antauro, y el comunismo, que es Sánchez. Estamos contra todo eso que significa una amenaza para la libertad”, expresó.

¿Qué dijo sobre Antauro Humala?

Otro de los aspectos mencionados por Espá fue el vínculo político que mantuvieron Roberto Sánchez y Antauro Humala durante los últimos meses. En ese sentido, consideró contradictorio que actualmente se intente marcar distancia de quien fue una de las figuras más cercanas a su entorno político.

El excandidato recordó además que Antauro Humala fue mencionado anteriormente como una posible opción para ocupar el Ministerio del Interior en un eventual gobierno de Sánchez. Para Espá, este antecedente debe ser tomado en cuenta por la ciudadanía al momento de evaluar las propuestas de los postulantes.

“Son gente mentirosa, gente falsa. El señor Antauro representa la intolerancia, el fascismo en el Perú. Y representa todo lo que significa la tiranía y la falta de democracia, al querer matar a las personas, discriminar a las personas por su opción sexual”, manifestó.

El anuncio de Carlos Espá se suma a los pronunciamientos que vienen realizando distintos líderes y excandidatos en la recta final de la campaña electoral. Con la segunda vuelta cada vez más próxima, las organizaciones políticas continúan buscando adhesiones para fortalecer sus opciones de cara a la jornada que definirá al próximo presidente de la República.