Durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Carlos Espá (Sí Creo) respondió a una consulta sobre la planificación de infraestructura sanitaria y su integración en proyectos de vivienda social.

La pregunta fue formulada por la ciudadana Abigail Esperanza Barrientos Gómez, desde la región Ayacucho, quien planteó la necesidad de prevenir crisis sanitarias en asentamientos humanos.

“Hola, soy Abigail Esperanza Barrientos Gómez, soy de Ayacucho y mi pregunta es, ¿cómo puede el Estado integrar la planificación de infraestructura sanitaria en los proyectos de vivienda social para prevenir crisis de salubridad en asentamientos humanos?”.

Espá cuestiona el proceso de regionalización en servicios básicos

En su respuesta, el candidato Carlos Espá criticó el proceso de descentralización aplicado en las últimas décadas, al considerar que ha afectado la gestión de servicios esenciales como salud y agua potable.

“La salud, la educación, el agua potable son los tres temas en los cuales en los últimos 25 años el Estado se ha lavado las manos con el falso proceso de regionalización”.

Asimismo, planteó revisar el actual modelo de organización territorial.

“Nosotros vamos a revisar ese falso proceso de regionalización que ha significado trasladar todos los vicios del centralismo limeño a las capitales de cada uno de los departamentos del país”.

El candidato señaló que el Gobierno central debería intervenir directamente en regiones donde se detecten problemas de gestión o corrupción.

“Tenemos que hacer una regionalización transversal y en aquellos gobiernos regionales que se resisten a trabajar transparentemente que han sido pasto de la corrupción que están penetrados por organizaciones criminales, el gobierno central que representa al Perú entero trabajará directamente en el tema de la salud, la educación y en el agua potable”.

Plantea cerrar brecha de agua potable y ampliar acceso a servicios de salud

Durante su intervención, Espá aseguró que uno de sus principales compromisos será reducir las brechas en servicios básicos al término de su eventual gobierno.

“Vamos a cerrar la brecha del agua potable al final de nuestro gobierno”.

También planteó mejorar el acceso a servicios de salud y elevar la calidad de atención en el sistema público.

“Sobre todo vamos a terminar con el maltrato, con la humillación a las que son sometidos los pacientes en los establecimientos de salud públicos”.

Asimismo, propuso un modelo que permita a los ciudadanos elegir entre servicios públicos y privados mediante mecanismos de financiamiento estatal.

“Vamos a asegurar a través de salud por impuestos la posibilidad del pueblo a elegir entre atenderse en el establecimiento de salud público y en el establecimiento de salud privado”.