Las bancadas del Congreso de la República cuentan con los votos para censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien es cuestionado por la filtración de la prueba a los profesores y por su relación con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Cabe destacar que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, programó para este martes 21 de diciembre, a las 11 de la mañana, el debate de la moción en contra del titular de Educación. Su aprobación requiere de mayoría simple, es decir, 66 votos.

Desde Renovación Popular, su vocero Jorge Montoya, señaló que lo mejor para el país es que Gallardo renuncie ante “la inminente censura” que tendrá del Parlamento. Asimismo, dijo que los nueve integrantes de su bancada votarán contra el ministro.

En diálogo con Correo, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que su la mayoría de su bancada está a favor de la censura al titular de Educación y ve difícil que alguien lo respalde. Los apepistas cuentan con 15 votos.

“La mayoría a firmado la moción de censura, igual nos vamos a reunir hoy de manera virtual. Creo que todos estamos de acuerdo en que el ministro sea removido porque no garantiza el retorno de las clases presenciales y está más abocado a temas sindicales”, dijo el parlamentario apepista.

MIRA AQUÍ: Fiscalía realiza diligencia en Petroperú por licitación otorgada a proveedor que se reunión con Pedro Castillo

Por su parte, Fuerza Popular, que cuentan con 24 legisladores, anunció que votará a favor de la censura. Incluso, parlamentarios de esa bancada firmaron la moción contra Gallardo. La misma posición tiene Avanza País (10 parlamentarios) y Podemos Perú (5 congresistas).

El portavoz de Somos Perú (6), José Jerí, dijo que Gallardo tiene bastante responsabilidad política de los problemas de su sector y un velo de cuestionamientos en contra.

“Lo mejor sería que dé un paso al costado para que con tranquilidad pueda esclarecer y aclarar todo y no enturbiar su trayectoria. Si aun así no entiende que es el mejor camino, o si el presidente no toma la oportuna decisión, desde nuestra bancada mayoritariamente se respaldará dicha censura”, declaró a Correo.

Fuentes del Partido Morado nos indicaron que los tres parlamentarios, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga, votarán a favor de la censura. La misma posición la tendría Acción Popular, que definirá mañana si votará en bloque contra Gallardo.

De esta manera, sumaría al menos 75 votos en contra del ministro de Educación; sin contar con la posición de una facción de Perú Libre, vinculada a Vladimir Cerrón, que evalúa votar en abstención. Desde Juntos por el Perú no se pronunciaron al respecto.

VIDEO RECOMENDADO: