En el marco del lanzamiento de la Escuela Nacional de Líderes Sindicales, impulsado por el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) se refirió a esta normativa y consideró que “está bien” crear dichos espacios de capacitación.

Según la titular del MTPE, Bettsy Chávez, la medida aprobada bajo la resolución ministerial N° 253-2021-TR está “enfocada en brindar capacitación acerca de la normativa sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, que correspondan al régimen laboral de la actividad privada” a nivel nacional.

“Está bien crear las escuelas sindicales, siempre es importante capacitar a los ciudadanos, pero es mucho más importante la protección de la actividad privada”, precisó la legisladora fujimorista en diálogo con Correo.

La titular de la Comisión de Constitución y Reglamento también afirmó que la referida propuesta fue tomada del sistema boliviano, al que observa como un país que no debe ser considerado como “referente” para el Perú.

El modelo lo traen del "hermano plurinacional de Bolivia" ¡increible! — Patricia Juarez (@patty_juarez_) December 20, 2021

Cabe precisar que dicho lanzamiento, suscitado este 20 de diciembre en Palacio de Gobierno, contó con la presencia de Chávez Chino, miembros de la bancada de Perú Libre y el presidente Pedro Castillo.

“Sin empresas no hay sindicato (…) es importante tomar en serio lo que está pasando con la minería y no estar tomando modelos de Bolivia, nunca he considerado que sea un gran referente para el país. (…) No entiendo la gran promoción (a la Escuela Nacional de Líderes Sindicales), sí hay que educar a los ciudadanos, pero lo más importante es cuidar que se promueva la inversión en el país”, agregó la congresista de Fuerza Popular.

Responde a ministra boliviana Verónica Navia

Durante el evento mencionado también participó la ministra de Trabajo de Bolivia, Verónica Navia, quien no dudó en felicitar la iniciativa y aseverar que “la derecha criminaliza a los dirigentes”.

Frente a ello, la legisladora Juárez Gallegos señaló que en nuestro país “el ministerio de Justicia asiste legalmente a quienes son los violentistas, los agitadores” en medio de conflictos sociales.

“Da una pésima señal a efectos de que esos grupos estén empoderados, logran que se cierren minas tan importantes como Las Bambas. Existe una protección ni siquiera implícita, sino manifiesta”, destacó.

Finalmente, en otros temas, adelantó que aún “está preparando” su denuncia, por “acoso político”, contra la parlamentaria Isabel Cortez (Juntos por el Perú) ante la Comisión de Ética . “Es probable que sea ingresado en estos días”, puntualizó.

