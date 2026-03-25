Durante el debate presidencial 2026, el candidato Carlos Jaico (Perú Moderno) se refirió a los desafíos que enfrentan las micro y pequeñas empresas (mypes) en el país, especialmente en materia de formalización.

Ante la pregunta ciudadana sobre incentivos para este sector, Jaico sostuvo que los emprendedores operan en un entorno adverso debido a las trabas y presiones impuestas por distintas entidades del Estado.

“Nuestras mypes viven con siempre la Sunat, por ejemplo, que las extorsiona prácticamente las municipalidades y esas ordenanzas inconstitucionales con las cuales he luchado mucho, tenemos a Sunafil, tenemos a Indecopi y ahora a todas ellas se ha sumado la extorsión”, manifestó.

El candidato remarcó que actualmente no existen condiciones favorables para el crecimiento de estas empresas, pese a que constituyen la base de la economía nacional. Asimismo, indicó que muchas microempresas logran subsistir “a pesar del Estado”, lo que —a su juicio— evidencia la necesidad de una reforma que facilite su formalización y sostenibilidad.

Como parte de sus propuestas, Jaico planteó la creación de un “banco del emprendedor”, orientado a ofrecer créditos con tasas preferenciales. Según explicó, este mecanismo contemplaría financiamiento al 5% para la adquisición de locales, 7% para maquinaria y 9% para capital de trabajo.

“Lo que nosotros planteamos para ellos es importante, es el banco del emprendedor con un 5% para lo que es compra de locales, por ejemplo, para que puedan trabajar, un 7% para lo que es compra de maquinaria y renovación de equipos y un 9% para lo que es capital de trabajo. El estado peruano debe ser un socio, un partner, un amigo del emprendimiento peruano, no alguien que lo obstruya que le obstaculice, que le bloquee las cuentas bancarias”, indicó Jaico.

Finalmente, sostuvo que el Estado debe asumir un rol distinto frente al sector emprendedor, convirtiéndose en un aliado que promueva un entorno más accesible y menos restrictivo para las mypes.