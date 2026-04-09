En las instalaciones de América Multimedia, en Santa Beatriz, se desarrolló ayer el “II Foro Electoral: Tendencias que marcan la primera vuelta”. El evento estuvo organizado por dicha casa televisiva junto al grupo El Comercio.

El politólogo argentino Carlos Malamud, invitado al encuentro, analizó el panorama político en la escena peruana y latinoamericana. “Los electores piensan mal de sus gobiernos y quieren castigarlos con payasos”, apuntó.

En detalle

Para el analista, “el Perú fue precursor en aspectos como fragmentación partidaria, volatilidad electoral y neoliberalismo populista”.

En ese marco, explicó que en nuestro país existe un “modelo híbrido” en el que Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), juega un rol trascendental.

“El Perú es un reloj que está parado siempre en la misma hora, hace veinte años, en el BCR. La gran pregunta es si Julio Velarde es un hombre o una institución”, sostuvo.

Agregó que si Velarde “formó equipos que lo sucedan con los mismos resultados, hablaríamos de una institución relativamente autónoma de la política que ancla” a esta última. Por lo tanto, afirmó que “si con Velarde se va la estabilidad, tenemos otro Perú”.

“Son los presidentes de la república los que no ven dos navidades en el cargo y el BCR el que marca a un país que tiene moneda y crédito ¿Qué va a pasar en el Perú? ¿La estabilidad macroeconómica estabilizará la política o la inestabilidad política romperá la macroeconomía?”, se preguntó.

En otro momento, sobre el electorado, detalló que en América Latina, como “en casi todo el mundo, la gente vota en contra”.

“Es el sistema para deshacernos de los bastardos que nos gobiernan sin derramamiento de sangre. Era irónica, dejó de serla. Los electores piensan mal de sus gobiernos y quieren castigarlos con payasos”, puntualizó.