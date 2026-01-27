El Poder Judicial (PJ) resolvió ampliar por 18 meses la investigación preparatoria que se sigue por el Caso Anguía.

La pesquisa incluye a Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, hoy candidata a la Cámara de Diputados con el partido Juntos por el Perú.

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, también es implicada en el Caso Anguía. (Composición Correo)

DETALLES

La Fiscalía solicitó ampliar el caso por 36 meses con el objetivo de realizar diligencias pendientes. Sin embargo, la jueza Lorena Sandoval resolvió declarar fundada, en parte, el pedido fiscal, pues le autorizó una ampliación por 18 meses.

La magistrada consideró que el plazo es idóneo, necesario y proporcional, porque se presentaron situaciones que dificultaron la investigación.

“Las diligencias son adecuadas para esclarecer los hechos preservando el derecho de los investigados a un plazo razonable y el interés público en la persecución penal eficaz, a fin de recabar no solo elementos de convicción de cargo, sino también de descargo”, consideró la jueza.

Es decir, que el Ministerio Público podrá investigar el hecho hasta el día 19 de enero de 2027.

La resolución alcanza a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, que se encuentra en México bajo la figura del asilo político.

El caso incluye también a Walter y David Paredes, hermanos de Yenifer Paredes, así como a José Nenil, exalcalde de Anguía, entre otros.

Yenifer Paredes postula al Congreso con el partido Juntos por el Perú. (Foto: Facebook de Roberto Sánchez)

EL CASO

La tesis de la Fiscalía sostiene que habría existido una red criminal dedicada a direccionar licitaciones públicas en Cajamarca, Lima y Amazonas.

Las obras que fueron financiadas por el Ministerio de Vivienda, habrían sido adjudicadas a empresas de fachadas que no cumplían los requisitos legales.

Las contrataciones estarían relacionadas con el entorno del expresidente Castillo y autoridades locales.

Cabe recordar que mañana a las 11:00 a.m., el PJ evaluará un pedido que presentó Yenifer Paredes para cerrar la investigación que afronta.