Nuevas revelaciones. Este martes 29 de octubre, la Comisión de Fiscalización del Congreso recibió a Gabriel Herrera, presidente de la junta de propietarios del condominio Mikonos (Asia), sobre el caso Cofre que involucra a la presidenta Dina Boluarte y la fuga de Vladimir Cerrón del condominio donde estaba escondido.

Como se recuerda, el excomandante general de la Policía, Jorge Ángulo, indicó que según información recibida por el entonces jefe de la DINI, Roger Arista, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encontraba escondido en el condominio de Mikonos, no obstante Ángulo dijo que el operativo que se realizó el 16 de enero no habría tenido éxito por una filtración de información.

Herrera informó que entre el 16 y 18 de enero ingresaron al condominio Mykonos dos vehículos con placas estatales aparentemente falsas, pues al intentar verificar estas placas en la base de datos nacional, descubrieron que no estaban registradas.

“El martes 16 de enero, aproximadamente a las 21:40, el personal policial de Inteligencia y del grupo SUAT empiezan a ingresar a la playa de Sarapampa, movilizando todos sus vehículos alrededor del condominio Mikonos, cerrando las calles laterales y poniendo personal de seguridad y de guardia sobre el malecón, en la playa (…) Quince minutos después, se acerca el general Arriola a la puerta del condominio, pidiendo el ingreso, refiriendo que venían a buscar a Vladimir Cerrón que estaba dentro del condominio”, sostuvo Herrera.

“Ingresan aproximadamente 80 efectivos. Nosotros les pedimos que solamente podían estar en los espacios comunes, pero no en las casas hasta que los propietarios nos dieran acceso (...) Ellos tenían mapeado, según lo que me decía el general Arriola, un sector del condominio donde ellos aseguraban tener trianguladas llamadas y evidencias por Inteligencia que habían hecho, porque además del general Arriola estaba el director nacional de Inteligencia, el señor Roger Arista. Ambos me decían el sector D -en el condominio hay 4 sectores (…)- estaban seguros que estaba en el sector D”, indicó el presidente de la junta de propietarios de la residencial.

El presidente de la junta de propietarios señaló que hay 66 casas en ese sector, pero uno “no está construida”. De las 65 casas habitadas, 63 “dieron permiso voluntariamente para que ingrese el personal que estaba asignado”; pero dos, exactamente las D56 y D22, no accedieron y “pidieron alguna autorización judicial”. Según Herrera “al parecer”, la casa D56 tenía inquilinos extranjeros.

En la misma línea, Alberto Otárola señaló en una entrevista para canal N que la captura de Cerrón no se pudo dar por “fuga de información”.

“Yo he visto el esfuerzo de la Policía de implementar unos operativos para la captura de esta persona. Pero, también he visto que había en algún momento cierto tipo de fuga de información. La verdad que eso se tendrá que investigar en su momento. Pero, hay un momento en que yo sabía que este señor iba a ser capturado y la noticia que me dieron las fuerzas del orden en ese momento es que había una fuga de información y se había escapado”, indicó para Canal N.

