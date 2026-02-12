¿Con un pie afuera? Tras la revelación de reuniones secretas del presidente José Jerí con empresarios chinos, el Congreso inició la recolección de firmas para convocar a una sesión extraordinaria a fin de tratar las mociones de censuras y vacancia en su contra, pero avanzaba a paso de tortuga sin llegar a su objetivo.

Sin embargo, las informaciones sobre allegadas que lo visitaban en su despacho y posteriormente obtenían contratos en el Estado, así como la celebración de su cumpleaños en una casa en Cieneguilla en donde participó Isabel Cajo, la extrabajadora del Parlamento que ofrecía contenido en Only Fans, podría cambiar su situación.

Y es que las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos se sumarán en su totalidad al documento, por lo tanto, se superarán las 78 rúbricas necesarias para convocar a la sesión (ver infografía).

Estas son las firmas recogidas hasta el momento. (Infografía: Diario Correo)

ANUNCIO

José Luna Gálvez, congresista y candidato presidencial de Podemos, fue consultado en una conferencia de prensa si es que su bancada apoyaría o no la convocatoria del Pleno, pues hasta ese momento, solo dos de los 11 integrantes firmaron.

Al respecto, el podemista recordó que desde un inicio pidió la renuncia de Jerí, pero este optó por mantenerse en el cargo.

“Esto no soporta más, que empiecen a firmar para convocar a la sesión. Espero que esta semana se termine de firma y se convoque”, indicó.

Más tarde, Luna Gálvez envió un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para informarle que se adhería a la moción de vacancia que presentaron otros legisladores el pasado 26 de enero.

Por su parte, Eduardo Salhuana de APP anunció que su bancada hizo un debate amplio, sereno y objetivo de los hechos y conductas que se hicieron públicamente en los últimos días.

“La bancada de APP ha tomado la firme decisión (de respaldar la convocatoria). Creo que los hechos ameritan un debate amplío y público por ser de interés para todo el país”, afirmó.

Además, dijo que tras el debate, su agrupación tomará la decisión “más conveniente” a los intereses del país.

Lo cierto es que el bloque apepista había decidido firmar el documento el martes por la mañana, pero de manera repentina cambiar de decisión ese mismo día por la tarde.

Tras conocer la decisión de ambas bancadas, Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que APP y Podemos se suman “después de tanta presión”.

“Esperemos que el oficio complete sin problemas las 78 firmas y se debata en el Pleno. Es hora de discutir un tema tan álgido sin más distractores”, escribió en X.

Documento enviado por el congresista José Luna Gálvez.

EN CAMINO

Salhuana también precisó que tras recibir el documento, el presidente del Congreso debe convocar a una sesión extraordinaria en un plazo no mayor a 15 días.

Un dato no menor es que este mes, la semana de representación se realizará entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, por lo tanto, si Rospigliosi recibe el documento entre hoy y mañana, debería convocar a una sesión la próxima semana.

De lo contrario, la sesión se extendería hasta la primera semana de marzo, fecha en la que varios congresistas estarán enfocados en sus campañas de reelección y de viaje en regiones.

Sin embargo, la convocatoria al pleno extraordinario es el primer paso para que José Jerí deje el cargo, porque se necesitan por lo menos 87 votos para aprobar una moción de vacancia.

Los congresistas que han firmado la moción de vacancia son representantes de las bancadas de Perú Libre, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, el Bloque Democrático Popular, Acción Popular y no agrupados.

Solo esa representación de grupos sumaría 45 votos. Sin embargo, Renovación Popular (11) y Podemos (11) también lo harán.

Por lo tanto, hay por lo menos 67 votos asegurados.

La situación podría cambiar si es que la bancada de Fuerza Popular que tiene a 20 integrantes se suma.

Por otro, sobre la bancada Somos Perú, el partido del que forma parte Jerí, no hay intención de respaldar su salida.

Si bien Héctor Valer ha sido muy crítico del presidente, lo cierto es que él y ningún integrante de su bloque, han firmado la solicitud.

Fuentes de Correo indicaron que Esdras Medina (Renovación Popular) intenta contactar desde el viernes a Valer para pedirle las firmas de su bancada, pero este alega a que su grupo debe reunirse para tomar una decisión.

Al cierre de esta edición, no se visualizó ninguna firma de la bancada Somos Perú.

José Luna Gálvez de Podemos anunció el respaldo de su bancada a la convocatoria. (Foto: Andina)

VOCES

“Hoy aumenta la probabilidad de remover a José Jerí del cargo. Como ya dije tantas veces, firmas y votos no se tienen, se obtienen”, dijo el congresista no agrupado Edward Málaga.

Sin embargo, advirtió que cuando se consigan los votos para la salida de Jerí, el Congreso no puede cometer el error de designar a una persona que no esté capacitada para el cargo.

Propuso a sus colegas Roberto Chiabra (APP), José Cueto (Honor y Democracia), José Williams Zapata (Avanza País) y Gladys Echaíz (Honor y Democracia).

Por su parte, Patricia Juárez (FP) dijo que la salida del presidente Jerí no perjudicaría el proceso electoral de manera directa. Sin embargo, advirtió que “sí alteraría el desarrollo en nuestro país”.

La pérdida de respaldo de la bancada naranja a Jerí podría cambiar en estos días.

Eduardo Salhuana dijo que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tendrá 15 días para convocar al pleno. (Foto: Composición Correo)

PRESENCIA

Zhihua Yang, el empresario chino amigo del presidente que se reunió con él en una cena secreta el 26 de diciembre, no asistió a la Comisión de Fiscalización en la que estuvo citado ayer.

Yang envió un oficio al presidente del grupo, Elvis Vergara, para solicitarle una reprogramación de la sesión bajo el argumento de que el caso se encuentra en investigación en la Fiscalía.

“La concurrencia a una sesión parlamentaria de carácter público y la eventual formulación de respuestas comprometería gravemente mi derecho de defensa, así como el principio de no autoincriminación”, indicó en el documento.

Además, dijo que al ser ciudadano extranjero, “debe observarse con especial cautela los estándares internacionales de protección del derecho de defensa y el principio de legalidad.

Quien si participó de manera virtual fue el empresario chino Ji Wu Xiaodong, porque a la fecha cumple una orden de arresto domiciliaria como parte de una investigación en su contra por presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.

Su presencia ante el mencionado grupo de trabajo fue para aclarar sus visitas a Palacio de Gobierno, así como su presencia durante la cena del 26 de diciembre.

Según indicó, cuando asistió a Palacio no tenía ninguna orden judicial vigente, pero cuando asistió lo hizo para para coordinar temas vinculados al Día de la Amistad Peruano-China.

Sobre su presencia en el chifa, dijo que acudió en calidad de “traductor” y sostuvo que el presidente Jerí se confundió cuando dijo que no hablaba español.

Llama la atención que Ji Wu Xiaodong mencione que fue a la cena como traductor, esto debido a que el presidente Jerí aseguró que el encuentro en el chifa no fue algo planificado ni organizado, sino más bien un encuentro circunstancial.