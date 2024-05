Los casos Lava Jato en el país podrían correr peligro luego de que el juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, decidiera anular los procesos que existen contra Marcelo Odebrecht, quien su defensa alegó faltas al debido proceso de parte del exjuez Sergio Moro y otras autoridades en Brasil.

Así lo indicó el penalista Hugo Mendoza a Correo, quien dijo que-definitivamente- dicha sentencia va afectar los procesos judiciales sobre los sobornos de la empresa Odebrecht en el Perú.

“Si bien no lo van a interrumpir, porque los juicios tienen que continuar, pero sí los va a afectar, ya que los jueces al momento de sentenciar tienen que valorar y dar un contenido, una apreciación sobre las pruebas, si es que estás las convencen o no, si son legales o no y, por tanto, lo puedan tomar en cuenta para condenar”, manifestó el especialista del estudio Mendoza Malpartida.

A juicio de Mendoza, ese será punto clave que evaluarán los jueces, ya que las decisiones judiciales de Brasil, de alguna manera, son la fuente de las declaraciones y de todos los ilícitos que habrían realizado en Perú. “Si se anulan allá, entonces, esas declaraciones de los mismos hechos que se investigan y que, de alguna manera se ven aquí, también podrían quedar sin efecto”, manifestó.

“Ponte que más adelante la justicia brasileña absuelve a estos señores porque no habrían cometido delito, entonces, como en Perú podría creerse en esas pruebas para decir que sí hubo delito, serían pronunciamientos contradictorios, entonces afecta”, agregó.

Para Hugo Mendoza, la “tarea grande” está en que los jueces al momento de dictar una sentencia definan que valor dar a los medios de prueba de allá cuando el caso está anulado.

“Aquí tener un pronunciamiento de la justicia brasileña deja duda, por lo que, no se podría condenar porque para ello se necesita tener certeza sobre las pruebas. En ese sentido, al tener la anulación de la justicia brasileña genera una duda natural de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y demás pruebas; en consecuencia, un tribunal respetuoso del debido proceso y de las garantías constitucionales no debería valorar tan sencillamente esas pruebas para una condena, ya que se está viéndose cuestionada; además, hay que recordar que uno de los principios del proceso penal es que la duda favorece al reo, acotó el letrado.

Cabe destacar que, de acuerdo con la procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Silvana Carrión, no tendría un impacto directo, debido a que las autoridades del Poder Judicial son autónomas y soberanas.